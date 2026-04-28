Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejm uczcił minutą ciszy tragicznie zmarłego posła Lewicy Łukasza Litewkę. Pogrzeb odbędzie się jutro w Sosnowcu, prawdopodobnie pojawi się na nim prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk. Wszystkie głosowanie zostały przeniesione na dziś, żeby parlamentarzyści mogli wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych.
Był człowiekiem o ogromnej wrażliwości na krzywdę ludzi i zwierząt, nigdy nie przechodził obojętnie wobec potrzebujących pomocy. Polska polityka straciła człowieka dialogu poszukującego porozumienia (…). Zginął dobry człowiek
— powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął w ubiegłym tygodniu potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ul. Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej.
Pogrzeb śp. Litewki
Włodzimierz Czarzasty poinformował, że prawdopodobnie na pogrzebie pojawi się Karol Nawrocki i Donald Tusk
Przewidywany jest, ale proszę tego nie traktować jako ostateczne stwierdzenie, udział pana prezydenta, udział pana premiera
— powiedział marszałek Sejmu.
Czarzasty poinformował, że wszystkie głosowania zostały przeniesione z jutra na dziś, a każdy z posłów który chce wziął udział w pogrzebie Litewki uzyska pomoc w dotarciu do Sosnowca i powróci do Warszawy.
Ale jednocześnie posiedzenie Sejmu będzie trwało
— zaznaczył.
