Wideo

Poruszający moment w Sejmie. Tak posłowie uczcili pamięć Łukasza Litewki. "Był człowiekiem o ogromnej wrażliwości"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Zdjęcie śp. Łukasza Litewki na jego miejscu w ławie sejmowej / autor: PAP/Leszek Szymański
Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejm uczcił minutą ciszy tragicznie zmarłego posła Lewicy Łukasza Litewkę. Pogrzeb odbędzie się jutro w Sosnowcu, prawdopodobnie pojawi się na nim prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk. Wszystkie głosowanie zostały przeniesione na dziś, żeby parlamentarzyści mogli wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych.

Na początku posiedzenia posłowie uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego posła Lewicy Łukasza Litewki.

Był człowiekiem o ogromnej wrażliwości na krzywdę ludzi i zwierząt, nigdy nie przechodził obojętnie wobec potrzebujących pomocy. Polska polityka straciła człowieka dialogu poszukującego porozumienia (…). Zginął dobry człowiek

— powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Czytaj także

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął w ubiegłym tygodniu potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ul. Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej.

Pogrzeb śp. Litewki

Włodzimierz Czarzasty poinformował, że prawdopodobnie na pogrzebie pojawi się Karol Nawrocki i Donald Tusk

Przewidywany jest, ale proszę tego nie traktować jako ostateczne stwierdzenie, udział pana prezydenta, udział pana premiera

— powiedział marszałek Sejmu.

Czytaj także

Czarzasty poinformował, że wszystkie głosowania zostały przeniesione z jutra na dziś, a każdy z posłów który chce wziął udział w pogrzebie Litewki uzyska pomoc w dotarciu do Sosnowca i powróci do Warszawy.

Ale jednocześnie posiedzenie Sejmu będzie trwało

— zaznaczył.

Czytaj także

xyz/PAP/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych