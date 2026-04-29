Włodzimierz Czarzasty nie przebiera w środkach. W rozmowie z RMF24 zadał szereg pytań w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto, która - jak uznał - byłaby wymarzonym materiałem na komisję śledczą. Wśród pytań marszałka Sejmu pojawiły się sugestie o związki opozycji z rosyjską mafią. I to mówi polityk, który do dziś nie potrafi lub nie chce odpowiedzieć na pytania dotyczące rosyjskich biznesowych powiązań i braku wypełnienia ankiety bezpieczeństwa.
Pytania od Czarzastego
Czy prezydent wiedział o ingerencji rosyjskiej mafii, czy przedstawiciele PiS Konfederacji spotykali się z rosyjską mafią? Czy były brane łapówki za proces legislacyjny? Czy były płacone łapówki w tym PiS czy Konfederacja? Czy wiedziano, za czyje pieniądze były organizowane imprezy, na których bywał prezydent Karol Nawrocki?
— podobne pytania mnożył marszałek Sejmu, twierdząc, że to świetny materiał dla ewentualnej śledczej komisji sejmowej.
Czarzasty nawiązywał w ten sposób do doniesień o tym, że kontrolę nad giełdą Zondacrypto ma jedna z najgroźniejszych rosyjskich grup przestępczych.
Reakcja kancelarii prezydenta
W sprawie Zondacrypto, którą politycy koalicji rządowej usilnie chcą przykleić do opozycji i prezydenta, wypowiadał się wczoraj Zbigniew Bogucki. Szef prezydenckiej kancelarii nie miał wątpliwości.
Ta afera to odpowiedzialność rządu Donalda Tuska i koalicji 13 grudnia
— napisał.
Prezydencki minister również zadał kilka kluczowych i w przeciwieństwie do Czarzastego, konkretnych pytań związanych z działaniami rządzących w sprawie afery.
❌ Dlaczego dopiero 17 kwietnia, czyli po drugim głosowaniu nad wetem, minister Żurek niczym borsuk wyszedł z dziupli i zaczął coś robić w kontekście prokuratury?
❌ Dlaczego nie korzystaliście z Kodeksu karnego?
❌ Dlaczego nie korzystaliście z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?
❌ Jak to jest, że można teraz używać tych narzędzi? Jak to jest, że można dopiero teraz z tego korzystać, a przez 2,5 roku nic w tej sprawie nie zrobiliście?
❌ Dlaczego służby nie informowały Prezydenta przed pierwszym wetem, mimo że premier miał informacje?
❌ Dlaczego premier Tusk jeszcze 8 lutego stał z koszulką z napisem „zondacrypto”?
— pytał Zbigniew Bogucki.
Odpowiedzialność jest po stronie obecnie rządzących, dlatego że nie używaliście odpowiednio służb do tego, żeby zabezpieczyć interesy Polaków!
— wskazał polityk.
Pytania do Czarzastego
Pytania Czarzastego w naturalny sposób przypominają również aferę w jego sprawie, o której było głośno jeszcze kilka tygodni temu. Wówczas media donosiły między innymi o Swietłanie Czestnych - Rosjance, która przed dwoma laty nabyła udziały w spółce marszałka Sejmu.
Pytania w sprawie wspólniczki Czarzastego i jej powiązań z Kremlem zadawała z kolei „Rzeczpospolita”. Zdaniem gazety tą sprawą powinna się zająć ABW.
