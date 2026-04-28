„Przywódca partii, która przez swoją politykę energetyczną w czasach resetu uzależniała nas od gazu rosyjskiego, nie będzie mnie uczył patriotyzmu!” - napisał na portalu X prof. Sławomir Cenckiewicz, odnosząc się do wypowiedzi Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef MON na antenie TVP Info w likwidacji stwierdził, że były szef BBN „szkodził Polsce”.
Władysław Kosiniak-Kamysz zaatakował byłego szefa BBN, wykorzystując niechęć prof. Cenckiewicza do unijnego programu SAFE.
Bycie przeciwko pieniądzom dla polskiej armii, zarówno tym europejskim, czy krajowym, jest głupotą. Sławomir Cenckiewicz szkodził Polsce
— powiedział szef MON na antenie TVP Info w likwidacji.
„Symbole Pana rządów!”
Były szef BBN odniósł się na portalu X do zarzutów Kosiniaka-Kamysza w mocnym wpisie!
Większego szkodnika jak Pan Władysław Kosiniak-Kamysz w MON nie było (pewnie poza tym całym Stanisławem Dobrzańskim z PSL - zresztą agentem bezpieki PRL) - Stróżyk, Dusza, Pacek, Lichocki czy Klin to symbole Pana rządów! A sposób w jakim zabrał się Pan za SBN, jak to Pan przygotował, i fakt że wszystkie dokumenty strategiczne i obronne są przestarzałe jest świadectwem Pańskiego nieszczęścia w resorcie obrony
— stwierdził prof. Cenckiewicz.
Były szef BBN wypunktował Kosiniaka-Kamysza ws. unijnego SAFE i Polskiego SAFE 0%.
SAFE UE to opowieść na inne czasy, domaga się prawdy również o Pana roli. Projekt ustawy SAFE który Pan złożył w sejmie jest natomiast plagiatem ustawy Pana Prezydenta w 90 proc. Bo Pan nic nie umie i tak jak legitymuje się Pan zakupami min. Błaszczaka, tak dziś wymachuje Pan kartką napisaną przez prezydenta Nawrockiego, udając że to Pana
— dodał.
„Jest Pan narzędziem Tuska”
Prof. Cenckiewicz stwierdził wprost, że Kosiniak-Kamysz nie jest suwerennym politykiem. Robi wszystko, co chce Donald Tusk.
Pańskie umizgi do prawicy też były i są fikcją - przejrzałem to z bliska! Jest Pan narzędziem Tuska i działa Pan z nim w porozumieniu głosując za demontażem ustroju, konstytucji i praworządności w Polsce! Mam nadzieję, że PSL znajdzie się poza sejmem i nikt nie nabierze się więcej na Pana kolejne kłamstwa i protezy koalicyjne dzięki którym dostawał się Pan do sejmu
— skomentował.
Przywódca partii która przez swoją politykę energetyczną w czasach resetu uzależniała nas od gazu rosyjskiego nie będzie mnie uczył patriotyzmu!
— zakonczył były szef BBN.
