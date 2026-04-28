Prof. Cenckiewicz odpowiada ministrowi obrony! "Większego szkodnika jak Pan Władysław Kosiniak-Kamysz w MON nie było"

  • Polityka
  • opublikowano:
Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Warszawie oraz wpis prof. Sławomira Cenckiewicza (screen) / autor: PAP/Paweł Supernak/X-Sławomir Cenckiewicz (screen)
Przywódca partii, która przez swoją politykę energetyczną w czasach resetu uzależniała nas od gazu rosyjskiego, nie będzie mnie uczył patriotyzmu!” - napisał na portalu X prof. Sławomir Cenckiewicz, odnosząc się do wypowiedzi Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef MON na antenie TVP Info w likwidacji stwierdził, że były szef BBN „szkodził Polsce”.

Władysław Kosiniak-Kamysz zaatakował byłego szefa BBN, wykorzystując niechęć prof. Cenckiewicza do unijnego programu SAFE.

Bycie przeciwko pieniądzom dla polskiej armii, zarówno tym europejskim, czy krajowym, jest głupotą. Sławomir Cenckiewicz szkodził Polsce

— powiedział szef MON na antenie TVP Info w likwidacji.

Symbole Pana rządów!”

Były szef BBN odniósł się na portalu X do zarzutów Kosiniaka-Kamysza w mocnym wpisie!

Większego szkodnika jak Pan Władysław Kosiniak-Kamysz w MON nie było (pewnie poza tym całym Stanisławem Dobrzańskim z PSL - zresztą agentem bezpieki PRL) - Stróżyk, Dusza, Pacek, Lichocki czy Klin to symbole Pana rządów! A sposób w jakim zabrał się Pan za SBN, jak to Pan przygotował, i fakt że wszystkie dokumenty strategiczne i obronne są przestarzałe jest świadectwem Pańskiego nieszczęścia w resorcie obrony

— stwierdził prof. Cenckiewicz.

Były szef BBN wypunktował Kosiniaka-Kamysza ws. unijnego SAFE i Polskiego SAFE 0%.

SAFE UE to opowieść na inne czasy, domaga się prawdy również o Pana roli. Projekt ustawy SAFE który Pan złożył w sejmie jest natomiast plagiatem ustawy Pana Prezydenta w 90 proc. Bo Pan nic nie umie i tak jak legitymuje się Pan zakupami min. Błaszczaka, tak dziś wymachuje Pan kartką napisaną przez prezydenta Nawrockiego, udając że to Pana

— dodał.

Jest Pan narzędziem Tuska”

Prof. Cenckiewicz stwierdził wprost, że Kosiniak-Kamysz nie jest suwerennym politykiem. Robi wszystko, co chce Donald Tusk.

Pańskie umizgi do prawicy też były i są fikcją - przejrzałem to z bliska! Jest Pan narzędziem Tuska i działa Pan z nim w porozumieniu głosując za demontażem ustroju, konstytucji i praworządności w Polsce! Mam nadzieję, że PSL znajdzie się poza sejmem i nikt nie nabierze się więcej na Pana kolejne kłamstwa i protezy koalicyjne dzięki którym dostawał się Pan do sejmu

— skomentował.

Przywódca partii która przez swoją politykę energetyczną w czasach resetu uzależniała nas od gazu rosyjskiego nie będzie mnie uczył patriotyzmu!

— zakonczył były szef BBN.

xyz/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych