„Blisko 5 milionów 400 tysięcy Polaków czeka dziś w kolejkach do lekarzy. Milion 123 tysiące z nich to są pacjenci w trybie pilnym, których życie jest zagrożone. Oni też czekają w długich kolejkach. 91 proc. spośród 207 szpitali powiatowych osiągnęło stratę na podstawowej działalności leczniczej w roku 2025”- powiedział w Sejmie prof. Przemysław Czarnek, odnosząc się do skandalicznej polityki Koalicji 13 Grudnia, która rozkłada NFZ. Kandydat na premiera PiS stwierdził, że ekipa Donalda Tuska powinna zostać odwołana, gdyż oszukała Polaków.
Nie minęła nawet połowa roku, a kolejni pacjenci są pozbawiani podstawowych świadczeń lekarskich. Czarodziejska różdżka byłej minister zdrowia Izabeli Leszczyny nie działa od samego początku, z kolei obecna szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda prowadzi NFZ dalej w kierunku kompletnego rozkładu.
Kolejne oddziały są zamykane, a ostatnio miał miejsce „czarny tydzień”, protest szpitali powiatowych, które nie zgadzają się z fatalną polityką ekipy Donalda Tuska. Pod rządami Koalicji 13 Grudnia praktycznie nie ma dziedziny w państwie, co do której można zastosować słynne słowa byłego ministra finansów, Jacka Rostowskiego: „Pieniędzy nie ma i nie będzie”.
„Tusk i cały ten rząd do dymisji”
Głos ws. fatalnej sytuacji w służbie zdrowia zabrał kandydat na premiera PiS, prof. Przemysław Czarnek.
Blisko 5 milionów 400 tysięcy Polaków czeka dziś w kolejkach do lekarzy. Milion 123 tysiące z nich to są pacjenci w trybie pilnym, których życie jest zagrożone. Oni też czekają w długich kolejkach. 91 proc. spośród 207 szpitali powiatowych osiągnęło stratę na podstawowej działalności leczniczej w roku 2025. Szpitale powiatowe na tej tylko działalności przyniosły straty w wysokości około 1 miliard 850 milionów złotych. To tyle, ile nie zapłaciliście im za leczenie Polaków, którzy płacą na NFZ
— powiedział z mównicy sejmowej.
Tymczasem pan Berek, prawa ręka pana Tuska, ministra zdrowia, bo on jest ministrem zdrowia, mówi, że to nieuczciwe wykonywać nadwykonania w szpitalach, czyli leczyć ludzi, którzy płacą składki do NFZ-u
— dodał były minister edukacji.
Nie tylko pani Sobierańska-Grenda, Tusk i cały ten rząd do dymisji za oszukiwanie Polaków
— zakończył prof. Czarnek.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759027-prof-czarnek-w-sejmie-ws-nfz-tusk-i-caly-ten-rzad-do-dymisji
