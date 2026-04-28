Adam Szłapka w zaskakujący sposób uciekał od odpowiedzi na pytania zadawane mu w studiu Polsat News. Najpierw zbył pytanie minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, którą zainteresowała podwyżka drugiego progu podatkowego. - To nie są jej kompetencje - skwitował rzecznik rządu. Nie chciał też za bardzo dyskutować o wydłużających się kolejkach do specjalistów w służbie zdrowia, bo jak stwierdził, według jego danych są one… krótsze niż za poprzednich rządów. Dane niezależnej instytucji są jednak inne.
Pytanie o próg podatkowy - „minister wychodzi przed szereg”
Podczas rozmowy w Polsat News prowadzący Marcin Fijołek przekazał pytanie minister funduszy i polityki regionalnej, która prosiła o prostą odpowiedź na proste pytanie.
Krótka piłka Koalicjo Obywatelska, czy jesteście za podniesieniem drugiego progu podatkowego, czy nie. To czy jest projekt rządowy, czy poselski to jest drugorzędne, liczy się dobre rozwiązanie
— pytała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
W odpowiedzi Adam Szłapka zaczął kręcić się wokół rzeczy jego zdaniem „fundamentalnych”, ale w żaden sposób nie odpowiedział na pytamie pani minister.
Tutaj się nie zgodzę z panią minister Pełczyńską-Nałęcz. To, czy projekt jest rządowy, czy poselski, w tym przypadku ma znaczenie fundamentalne i najpierw tego typu, nawet informacje publiczne, muszą być uzgodnione z ministrem finansów Andrzejem Domańskim
— powiedział Adam Szłapka.
Z kolei pytany, czy minister wyszła przed szereg, odparł:
No oczywiście, znaczy to nie jest zakres jej kompetencji po prostu. Jeżeli chce tego typu rzeczy pisać, to najpierw trzeba się zapytać ministra Domańskiego, czy nad tym pracuje, czy nie pracuje i wtedy można o takich rzeczach mówić publicznie.
To jest oczywiście decyzja - pisze rzeczy publicznie, takie jak uważa. Natomiast to zagęszcza atmosferę po prostu, więc na pewno nie pomaga w pozycji i w realizacji swoich postulatów
— dodał.
Pytanie o kolejki do specjalistów
Z kolei gdy padło pytanie o cięcia w budżecie służby zdrowia i wydłużające się kolejki do specjalistów, rzecznik Szłapka również poczuł się nieswojo i wrócił do przyjętej w takich sytuacjach praktyki.
To jest wszystko naprawianie gigantycznych błędów, które zostały popełnione przez poprzedników.
— stwierdził
Według tych danych, które ja mam, kolejki są krótsze niż za czasów PiS
— rzucił rzecznik rządu.
Z danych pozarządowej Fundacji Watch Health Care wynika jednak, że na świadczenia zdrowotne (łącznie porada lekarska, badanie, zabieg, operacja) - w 2024 roku trzeba było czekać średnio 4,2 mies. (w 2023 r. - 3,5 mies.)
— do lekarza specjalisty - 4,3 mies. (w 2023 r. - 3,7 mies.)
— na badania diagnostyczne - 3,1 mies. (w 2023 r. - 2,5 mies.).
Atak na prezydenta. „Zachował się jak taki troll pisowski”
Adam Szłapka był za to szczególnie rozmowny, gdy poruszono temat sprawy Zondacrypto i wet prezydenta ws. ustawy o kryptowalutach.
Powiem szczerze - tutaj się prezydent zachował jak taki troll pisowski, zwykły pisowski troll, który próbuje się bronić, bo wie dokładnie, że ta afera [ws. kryptowalut] obciąża jego otoczenie i całe PiS w 100 proc.
- twierdził Adam Szłapka w „Graffiti” Polsat News.
Nie potrafił jednak odpowiedzieć, jak to się stało sprawa Zondacrypto nie była rozwiązana wcześniej, choć służby wiedziały już o niej.
