Poprzedni tydzień to Czarny Tydzień, w którym odbył się protest ponad 100 szpitali powiatowych, pozostałych blisko 130 nie protestowało, tylko dlatego, że ich organy założycielskie, czyli samorządy powiatów są rządzone przez koalicje podobne do tej na poziomie krajowym i w związku z tym nie dostały na to zgody politycznej.
Zresztą rząd Tuska robił wszystko, aby odwrócić uwagę opinii publicznej od tych protestów, stąd w zaprzyjaźnionych mediach, dominowały informacje o giełdzie Zondacrypto i jej niewypłacalności i przy okazji próby obciążenia odpowiedzialnością obecnej opozycji prezydenta Karola Nawrockiego za ten stan rzeczy. Te próby są wręcz absurdalne w sytuacji kiedy ekipa Tuska rządzi już blisko 2,5 roku i jak wszystko na to wskazuje, nie ostrzegając Polaków przed tą firmą, gdy nadzór estoński w połowie poprzedniego roku takie ostrzeżenie wydał, doprowadziła do identycznej sytuacji jak z w przypadku afery Amber Gold.
Prawo i Sprawiedliwość nie tylko te protesty dostrzegło, ale pod szpitalami powiatowymi w całym kraju w poprzednim tygodniu zorganizowało liczne konferencje prasowe, podczas których przekazywane były informacje dla społeczności lokalnych o pogarszającej się gwałtownie sytuacji finansowej tych placówek. Potwierdził to wczoraj na na Szczycie Medycznym w Sejmie zorganizowanym przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, kandydat na premiera po wyborach parlamentarnych w 2027 roku prof. Przemysław Czarnek informując, że aż 97 proc. szpitali powiatowych, odnotowało w 2025 roku stratę na działalności leczniczej.
Świadczy to o wręcz dramatycznym niedofinansowaniu tego rodzaju placówek, ze względu na zaniżoną wycenę procedur medycznych w tych szpitalach, przy jednoczesnym ciągłym dużym wzroście kosztów energii, leków, płac personelu medycznego, a także różnego rodzaju usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne na rzecz tych placówek.
Prof. Czarnek przypomniał także, że brak aż 23 mld zł w systemie ochrony zdrowia, był znany już podczas prac na budżetem na 2026 roku, zresztą klub Prawa i Sprawiedliwości złożył poprawkę, aby budżet NFZ o tę kwotę powiększyć ze wskazaniem sensownego źródła jej finansowania, ale niestety została odrzucona przez koalicję 13 grudnia. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska- Grenda, zresztą będąca osobistym wyborem Donalda Tuska, nie tylko nie zaczęła zabiegać o dodatkowe środki, ale zwróciła się do ministra finansów z pismem wskazując, gdzie w ciągu roku dokona cięć w wydatkach NFZ. Wśród nich znalazły się między innymi: wprowadzenie zniesionych przez rząd PiS limitów przyjęć do lekarzy specjalistów, co ma przynieść oszczędności blisko 3,4 mld zł, czy ograniczenie wydatków na diagnostykę obrazową na kwotę blisko 1,3 mld zł.
Miały także powrócić limity w operacjach zaćmy na kwotę prawie 280 mln zł, co oznacza,że ponad 90 tys pacjentów zostanie odesłanych na następny rok, ma także nastąpić ograniczenie wydatków na leki bez recepty dla pacjentów 65+, aż o ponad 1,5 mld zł. Mimo gigantycznych problemów finansowych w roku 2025 wielu szpitali powiatowych i wielu apeli samorządów zarządzających nimi, rząd Tuska zdecydował się na ograniczenie środków finansowych dla tej kategorii szpitali o prawie 700 mln zł. Ministerstwo zdrowia zdecydowało się nawet na likwidację funkcjonującego już kilka lat, programu „Dobry posiłek w szpitalu” , bo był to program pilotażowy, co ma w 2026 roku, przynieść oszczędności na żywieniu pacjentów w szpitalach na kwotę 900 mln zł.
Kroplą, która przelała czarę goryczy i doprowadziła do protestów szpitali powiatowych w ramach Czarnego Tygodnia, było rozporządzenie z 1 kwietnia tego roku, w którym wprowadzono zaledwie 50 proc. odpłatność NFZ za ponadlimitowe usługi medyczne w zakresie rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej i 60 proc. odpłatność dotyczącą usług medycznych w zakresie gastroskopii i kolonoskopii. Co więcej jeżeli jakaś placówka ochrony zdrowia zdecyduje się świadczyć tego rodzaju usługi mimo tak głębokich cięć płatności, to rozliczenia z NFZ-tem z tego tytułu, nie nastąpią w następnym kwartale po wykonaniu usługi, ale po zakończeniu roku kalendarzowego, więc zastosowano rozwiązanie, które wręcz całkowicie zniechęca placówki ochrony zdrowia do świadczenia tego rodzaju usług poza przyznanymi limitami.
Wprowadzenie tego rozporządzenia powoduje, że szpitale muszą wręcz drastycznie ograniczyć diagnostykę pacjentów, co w praktyce z jednej strony uniemożliwia racjonalne leczenie, z drugiej w sposób wręcz nieprawdopodobny, wydłuża kolejki do tego rodzaju badań, nawet do kilku lat. Ale ta decyzja nie tylko dramatycznie wydłuży kolejki do tego rodzaju badań diagnostycznych, niestety jak twierdzą lekarze specjaliści w tych dziedzinach, wręcz cofnie Polskę o dekadę w diagnostyce i leczeniu rozpoznanych dzięki niej chorób.
Ponadto mimo zapewnień resortu zdrowia, że te cięcia nie dotyczą pacjentów onkologicznych, to nie ulega jednak wątpliwości, że w praktyce także tego rodzaju pacjentów, będzie jednak trudniej diagnozować i znowu jak twierdzą lekarze specjaliści w tej dziedzinie, to rozporządzenie tak naprawdę kończy 11-letnią erę bezlimitowej onkologii.
Już podjęte przez resort zdrowia decyzje o cięciach w wydatkach na ochronę zdrowia i te zapowiadane (np. wprowadzenie z powrotem limitów w rehabilitacji i operacjach zaćmy) w oczywisty sposób prowadzą do wypychania pacjentów z publicznej do prywatnej ochrony zdrowia i jest to klasyczne podejście Platformy do rozwiązywania problemów w ochronie zdrowia.
Tak było w latach 2007-2015 kiedy po raz pierwszy rządziła ekipa Tuska ze słynną zapowiedzią poseł Platformy Beaty Sawickiej (jak wygramy wybory, będziemy kręcić lody na prywatyzacji szpitali) i niestety wszystko wskazuje na to, że procesy te wracają ze zdwojoną siłą. Właśnie także dlatego w tworzonym przez PiS programie wyborczym, zasadniczą zmianą ma być rozdzielenie publicznej i prywatnej ochrony zdrowia i stąd zapowiedź powołania zespołu, który przygotuje koncepcję tego rozdzielenia i na którego czele staną była minister zdrowia Katarzyna Sójka i były marszałek Senatu Stanisław Karczewski.
