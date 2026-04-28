„Donald Tusk to największy szkodnik na funkcji premiera w polskiej polityce odkąd pamiętam. Dla bieżącej polityki, słupków, korzyści, jest w stanie zrobić wszystko” - powiedziała na antenie telewizji wPolsce24 posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Wassermann, odnosząc się do wywiadu szefa polskiego rządu dla brytyjskiego „Financial Times”.
Donald Tusk w wywiadzie dla „Financial Times” powiedział, że „największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach (NATO)”. Ostrzegł jednocześnie, że Rosja może zaatakować członka Sojuszu w perspektywie „raczej miesięcy niż lat”. O te kwestie pytana była Wassermann, która była gościem programu „Rozmowa Wikły”.
Posłanka zwróciła uwagę na to, że Tusk jest w stanie zrobić wszystko, aby odnieść korzyści dla swojej bieżącej polityki.
To jest największy szkodnik na funkcji premiera w polskiej polityce odkąd pamiętam. Dla bieżącej polityki, słupków, korzyści, jest w stanie zrobić wszystko. Zarówno jeżeli chodzi o zrujnowanie polskiej gospodarki wewnętrznej, jak i naszą sytuację na arenie międzynarodowej
— podkreśliła.
Wassermann zastanawiała się na tym, czemu ma służyć straszenie Polaków inwazją Rosjan przez Tuska.
Czemu ma służyć mówienie o tym, że w perspektywie kilku miesięcy nastąpi atak? Temu, żeby Polacy wpadli w panikę, histerię? W tej samej wypowiedzi Tusk podważa sens NATO. Jemu przez usta przejdzie absolutnie wszystko, co może mu dać przez chwilę oddech polityczny. Dzisiaj ma ogromny problem związany ze służbą zdrowia
— wskazała.
„Tusk niszczy nasz największy sojusz”
Odnosząc się z kolei do podważania przez Tuska sojuszu polsko-amerykańskiego, posłanka powiedziała:
Wszyscy wiemy, że Tusk nie ma wstępu do Białego Domu. Ze względu na swoją osobistą sytuację, on niszczy nasz największy sojusz.
Jednocześnie zwróciła uwagę na to, że gdy Tusk atakuje Stany Zjednoczone i prezydenta Donalda Trumpa, to niemieccy politycy lecą do Waszyngtonu, aby załatwiać ważne dla Niemiec sprawy.
Jeżeli się wszczyna panikę, to za tym idą inne skorelowane działania. Zobaczymy, co robią Niemcy w tym samym czasie. (…) To jest tak, że mainstreamowe media oburzają się na Donalda Trumpa, wyjdzie Tusk i doleje oliwy do ognia, a później widzimy, jak Merz i cała reszta jedzie do Białego Domu i tam bardzo grzecznie rozmawia, wyciągając dla swojego kraju wszystko, co najlepsze
— wskazała.
Polityczny los Henning-Kloski
Pytana, czy obecna koalicja rządząca przetrwa do wyborów w obecnym kształcie w kontekście głosowania nad wotum nieufności dla minister Pauliny Henning-Kloski, Wassermann odpowiedziała:
Myślę, że pani Paulina Henning-Kloska jest wyjątkowo słabym ministrem i ma problem w samej koalicji. (…) W koalicji jest iluś ludzi przyzwoitych i oni mają coraz większy problem za podniesieniem ręki, bo to jest jedna wielka tragedia.
kk/Telewizja wPolsce24
