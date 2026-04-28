Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką przebywa z wizytą w Chorwacji. Dzisiaj spotka się m.in. z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem oraz weźmie udział w XI Szczycie Inicjatywy Trójmorza. Planowane jest też spotkanie prezydenta z sekretarzem USA ds. energii.
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz wczoraj w rozmowie z PAP zapowiedział, że w czasie XI Szczytu Inicjatywy Trójmorza zostanie podpisany szereg umów gospodarczych oraz odbędą się dyskusje dotyczące budowy wspólnej infrastruktury m.in. drogowej, telekomunikacyjnej, a także gazowej.
Będzie również przyjęty nowy partner strategiczny Trójmorza, którym zostają w tym roku Włochy. Podczas szczytu obecny będzie też m.in. sekretarz USA ds. energii Chris Wright. To pokazuje, jak ważny jest to format. Z perspektywy Waszyngtonu i (amerykańskich - przyp. PAP) interesów gospodarczych wszystko to spina się w całość, aby budować odporność Europy Środkowej w ramach Unii Europejskiej, ale Europy Środkowej, która ma też własne interesy i własną tożsamość
— podkreślił.
Na dzisiaj rano zaplanowane jest spotkanie spotkanie Prezydenta RP z Sekretarzem Energii USA Chrisem Wrightem.
Po południu tego dnia prezydent Nawrocki spotka się premierem Republiki Chorwacji Andrejem Plenkoviciem. Następnie odbędzie się powitanie głów państw i szefów rządów delegacji uczestniczących w Szczycie Inicjatywy Trójmorza, które poprzedzi rozpoczęcie sesji plenarnej XI Szczytu.
Również dzisiaj prezydent weźmie udział we wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Chorwacji oraz prezydenta Republiki Słowackiej Peterem Pellegrinim. Wieczorem głowa państwa uda się na oficjalny obiad wydawany przez premiera Chorwacji z okazji XI Szczytu Inicjatywy Trójmorza.
Jutro przed południem prezydent Nawrocki weźmie udział w dyskusji wysokiego szczebla z udziałem prezydentów i premierów państw Inicjatywy Trójmorza podczas Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza.
Przydacz w rozmowie z PAP podkreślił, że Polska od 11 lat „wiedzie prym”, jeśli chodzi o funkcjonowanie Trójmorza, a podczas zbliżającego się szczytu, jak i w ramach swojego funkcjonowania w grupie G20, będzie także promowała interesy całego regionu.
Wieczorem w poniedziałek podczas briefingu Przydacz zwrócił uwagę, że w tym roku na wydarzenie jedzie z Polski „bezprecedensowo duża delegacja gospodarcza - kilkadziesiąt osób obecnych tam na miejscu, ale z panem prezydentem samolotem będzie podróżowało ponad 50 przedsiębiorców”.
Według prezydenckiego ministra wśród tematów wydarzenia znajdą się m.in. współpraca energetyczna, sprawy gospodarcze, bezpieczeństwo, demografia, a także pozyskiwanie środków finansowych i funduszy.
Powstanie specjalny fundusz do spraw funduszy trójmorskich po to, aby w jakimś sensie zachęcać inwestorów do większej obecności inwestycyjnej w Europie Środkowej i Wschodniej
— zapowiedział.
Powołanie Inicjatywy Trójmorza zainicjowali prezydenci Polski Andrzej Duda i Chorwacji Kolinda Grabar–Kitarovic podczas spotkania przywódców państw regionu na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w 2015 roku. Rok ten jest uznawany za początek współpracy trójmorskiej, natomiast inauguracyjny szczyt Inicjatywy odbył się w Dubrowniku w 2016 r.
Inicjatywa początkowo skupiała 12 państw członkowskich UE: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. W 2023 r. grono to powiększyło się o Grecję i liczy obecnie 13 państw uczestniczących. Partnerami strategicznymi Inicjatywy Trójmorza są: Stany Zjednoczone, Japonia, Komisja Europejska i Niemcy.
kk/PAP
