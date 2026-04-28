Tusk straszy atakiem Rosji. Gen. Andrzejczak reaguje: "Skoro tak faktycznie jest, to coś robimy?", "To tak w strategii nie może wyglądać"

Gen. Andrzejczak o groźbach Tuska / autor: Fratria
To jest szkodliwe, ponieważ nie ma łączności między komunikatem a czynnościami. To tak w strategii nie może wyglądać”- mówił w Kanale Zero były Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund Andrzejczak, komentując słowa premiera Donalda Tuska o potencjalnym ataku ze strony Rosji.

Premier Donald Tusk udzielił wywiadu brytyjskiemu „Financial Times”, w którym podważał sojusz polsko-amerykański, współpracę w ramach NATO i straszył atakiem ze strony Rosji, przekonując, że może zaatakować członka NATO w perspektywie „raczej miesięcy niż lat”.

Wątpliwość do takiego scenariusza wyraził na antenie Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

Z mojej perspektywy trudno sobie wyobrazić, że Rosja, która od czterech lat nie potrafi podbić Ukrainy, nagle nie tylko podbija Ukrainę, ale jeszcze rusza na Polskę, czy jakiś inny kraj NATO. Wydaje się, że to jest po prostu rozgrywanie kart właśnie dyplomatycznych, próba ugrania czegoś dla nas

— stwierdził.

Straszenie i bezczynność

Generał Rajmund Andrzejczak ocenił, że taka narracja jest szkodliwa.

Ja bym zapytał jako żołnierz w bardzo prosty sposób. Skoro tak faktycznie jest, to coś robimy? Ogłaszamy mobilizację częściową gospodarki, robimy ćwiczenia alarmowe w kraju, powołujemy obowiązkową służbę wojskową? Żadne z tych czynności, które by wynikały z tej narracji, nie jest podejmowane

— zauważył.

A w tym samym czasie uspokajamy. To jest szkodliwe, ponieważ nie ma łączności między komunikatem a czynnościami. To tak w strategii nie może wyglądać

— wskazał.

Adrian Siwek/X/Kanał Zero

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

