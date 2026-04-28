Politycy Konfederacji przestrzegają przed nagłymi zmianami w umowie Unii Europejskiej z państwami Mercosur. „Sprawa umowy z Mercosur się rozkręca. Komisja Europejska nie tylko nielegalnie unika ratyfikowania umowy handlowej przez państwa członkowskie ORAZ przez Parlament Europejski, ale jeszcze po cichu i w ostatniej chwili dokonuje w umowie kolejnych zmian na szkodę polskich i europejskich producentów wołowiny” - wskazał Krzysztof Bosak.
Europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji we wpisie zamieszczonym w serwisie X zaalarmowała ws. unijnej umowy z państwami Mercosur.
To trzeba nagłośnić. Ujawniono, że von der Leyen KŁAMAŁA w sprawie umowy z Mercosur! Od piątku rynek zaleje kilkadziesiąt tysięcy ton bezcłowej wołowiny, a Komisja Europejska oddała Brazylii i Argentynie decyzję kto będzie eksportował żywność do UE!
— wskazała.
Będą nas truć i niszczyć rolnictwo, żeby tylko zrobić dobrze Niemcom, którzy mają się odbić dzięki eksportowi swoich towarów do krajów Mercosur. Ta umowa to jeden wielki wał uderzający w nasze zdrowie i bezpieczeństwo żywnościowe!
— zaznaczyła.
Trzy skandale
Następnie europosłanka zwróciła uwagę na „trzy skandale”
Komisja Europejska obiecywała 99 tysięcy ton wołowiny z Mercosuru przez 6 lat, a wjedzie jej blisko 60 tysięcy już pierwszego dnia obowiązywania umowy, czyli już w piątek 1 maja! To nie wszystko - jak dowiedziało się RMF FM, do tej pory taka wołowina była obłożona 20-procentowym cłem, ale nagle obniżono je do zera, przez co od razu stanie się tańsza w imporcie i wypchnie z rynku towary m.in. polskich rolników. To jest gra na szybkie wyniszczanie europejskich producentów
— wskazała
Jakby tego było mało Komisja Europejska na własne życzenie zrzekła się możliwości decydowania jakie firmy z krajów Mercosur mogą importować żywność do UE! Oddano to całkowicie w ręce państwom Ameryki Południowej i to one, a nie europejscy importerzy, będą decydować jaka firma i ile tysięcy ton żywności sprzeda do UE. A przecież dopiero co Komisja Europejska wynikami audytu przyznała, że Brazylia NIE KONTROLUJE jakości żywności wysyłanej do UE! Trudno uwierzyć, by cwani unijni biurokraci oddali to walkowerem, więc pytanie kto za to przytulił i ile?
— pytała.
Jak donosi francuski dziennik „Le Point” te fatalne dla rolników i wszystkich konsumentów zmiany zostały wprowadzone po cichu zaledwie kilka dni temu! Dokument, zmieniający zasady importu żywności z Mercosur, przyjęto 22 kwietnia 2026, nie informując o tym opinii publicznej!
— wskazała.
Kontrowersje
Zajączkowska-Hernik zauważyła, że już pojawiły się kontrowersje związane z importem towarów z Ameryki Południowej.
I to wszystko dzieje się po tym, jak niedawno do UE trafiły 62 tony rakotwórczej wołowiny z Brazylii i skażony słonecznik z Argentyny (normy pestycydów przekroczone nawet 5-krotnie!), a do samej Polski z Urugwaju trafiło ponad 600 kg wołowiny z hormonami. A teraz eurokraci jeszcze dociskają pedał gazu! Jak tym ludziom można ufać?!
— pytała.
Dokładnie przed tym ostrzegałam przez wiele miesięcy, gdy ta umowa była bezprawnie forsowana w UE i teraz to się potwierdza. Po tych wszystkich skandalach umowa z Mercosur powinna zostać całkowicie odrzucona - nie tylko ze względów prawnych przez TSUE, ale ze względów na bezpieczeństwo rolników i konsumentów przez kraje UE, na czele z Polską!
— zakończyła
Ciche zmiany
Głos zabrał także jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
Sprawa umowy z Mercosur się rozkręca. Komisja Europejska nie tylko nielegalnie unika ratyfikowania umowy handlowej przez państwa członkowskie ORAZ przez Parlament Europejski, ale jeszcze po cichu i w ostatniej chwili dokonuje w umowie kolejnych zmian na szkodę polskich i europejskich producentów wołowiny
— zauważył.
Umowa z Mercosur ma „tymczasowo” wejść w życie już za kilka dni. Tymczasem rząd Donalda Tuska od miesięcy zwleka ze złożeniem skargi do TSUE. A jedyne, co z mównicy sejmowej na ten temat mają do powiedzenia posłowie KO, to że przecież umowa z Mercosur to też wina PiSu
— stwierdził.
To prawda. To też wina PiSu. I na pewno żaden rolnik o tym nie zapomni. Ale to Platforma rządzi od ponad dwóch lat i to premier z Platformy od miesięcy odmawia bronienia interesów polskiego rolnictwa przed TSUE
— ocenił.
