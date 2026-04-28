Koniec darmowych leków dla seniorów? Cieszyński ujawnia alarmujące pismo! Sójka drwi: 100 konkretów KO

Koniec darmowych leków dla seniorów? / autor: Fratria
Wielki program darmowych leków dla seniorów wprowadzony za rządów Prawa i Sprawiedliwości może paść ofiarą szukania oszczędności przez obecny rząd. Janusz Cieszyński ujawnił w mediach społecznościowych alarmujące pismo ws. rezygnacji z finansowania części leków.

Janusz Cieszyński, poseł PiS, były minister cyfryzacji i były wiceminister zdrowia we wpisie zamieszczonym w serwisie X przestrzegł, że obecna wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk chce obciąć finansowanie niektórych leków dla seniorów.

Wiceminister Katarzyna Kacperczyk chce okraść seniorów z bezpłatnych leków! W piśmie, które skierowała do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poprosiła o przygotowanie wariantu usunięcia z listy 65+ pozycji, dla których dopłata pacjenta do leku jest symboliczna, a których liczba zrefundowanych opakowań jest na tyle wysoka, iż generuje znaczny wpływ na budżet płatnika publicznego

— przekazał Cieszyński.

Termin odpowiedzi wyznaczono na tydzień po tym, jak będzie głosowane votum nieufności dla Jolanty Sobierańskiej-Grendy

— wskazał.

Smaczek dla koneserów: złamano zasady, bo zlecenie nie zostało opublikowane w Internecie. Ciekawe ile jeszcze ukrytych przed Polakami cięć planuje pani Grenda, których liczba zrefundowanych opakowań jest na tyle wysoka, iż generuje znaczny wpływ na budżet płatnika publicznego

— zauważył.

Pismo

Cieszyński do wpisu zamieścił skan pisma wiceminister Katarzyny Kacperczyk.

100 konkretów

Sprawę skomentowała także Katarzyna Sójka, była minister zdrowia, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, która zwróciła uwagę, że to kolejne cięcie w służbie zdrowia dokonywane przez koalicję 13 grudnia.

100 konkretów KO. Głodowe posiłki w szpitalach? Zrobione. Cięcia na rezonans i kolonoskopię? Zrobione. Cięcia operacji zaćmy i limity do lekarzy? W drodze. A co teraz? Pani Kacperczyk z kierownictwa MZ właśnie się wygadała… IDĄ po BEZPŁATNE leki dla Seniorów

— wskazała.

Rozliczenia

Głos zabrał także Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, szef EKR.

Dobrze, że Janusz Cieszyński jest na posterunku i monitoruje wszystkie patologie systemu ochrony zdrowia pod rządami KO

— wskazał.

Będziemy rozliczać ich niekompetencje aż odejdą i przestaną zagrażać życiu Polaków

— zapewnił.

Adrian Siwek/X

