Holland: "Tusk uważa, że to przeze mnie Trzaskowski przegrał". Jej zdaniem powody były inne: "Błędów było mnóstwo"

  • Polityka
  • opublikowano:
Holland o przegranej Trzaskowskiego / autor: Martin Kraft, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Tusk uważa, że to przeze mnie Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie. Tak słyszałam z jego kręgów” - powiedziała w rozmowie z „Newsweekiem” reżyserka Agnieszka Holland.

Zdaniem wielu reżyserka Agnieszka Holland swoim filmem „Zielona Granica”, który wpisywał się w rosyjsko-białoruską wojnę hybrydową przeciwko Polsce i szkalował polską Straż Graniczną, pośrednio przyczyniła się do wyborczej porażki Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich.

Okazuje się, że podobnego zdania może być sam premier Donald Tusk. Tak przynajmniej stwierdziła Agnieszka Holland.

Tusk uważa, że to przeze mnie Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie. Tak słyszałam z jego kręgów. Więc jeżeli szuka się we mnie takiej odpowiedzialności, to naprawdę potrzebne by mi były lepsze narzędzia niż te, które mam

— powiedziała w rozmowie z „Newsweekiem”.

Porażka Trzaskowskiego

Prowadzący rozmowę Sławomir Sierakowski próbował bronić Trzaskowskiego, stwierdzając, że to nie była jego porażka, tylko Trzaskowski przegrał z „trendem społecznym” i „radykalizacją”.

Co ciekawe z taką tezą nie zgodziła się reżyserka.

A moim zdaniem nieudolnością swojej kampanii. Jeżeli ktoś przegrywa różnicą kilkuset tysięcy głosów przy takiej frekwencji, to winni są kandydat, jego otoczenie i koncept kampanii, a nie trend. Gdyby winny był trend, to by Trzaskowski przegrał o milion czy dwa

— zaznaczyła.

Mógł spokojnie wygrać, gdyby to nie wyglądało tak żałośnie, jak wyglądało. Jeśli chodzi o objazd kraju i spotkania z ludźmi, to przebili go nie tylko Nawrocki i Mentzen, ale również Braun. To już samo za siebie mówi. Jeżeli wyzywa się na pojedynek Nawrockiego, żeby odwrócić kampanię, to się spotyka z ludźmi w Końskich, a nie siedzi i czeka, aż rywal przyjdzie. Tych błędów było mnóstwo. Głuchota na rady, na oferty pomocy

— powiedziała.

Nagła zmiana poglądów

Agnieszka Holland nie zostawiła także suchej nitki na Rafale Trzaskowskim, który podczas kampanii wyborczej co chwila zmieniał poglądy i nieudolnie próbował udawać kogoś, kim nie jest.

A poza tym jeżeli gość jest postrzegany jako „Tęczowy Rafał”, to nie zmienia się nagle o 180 stopni i nie udaje konfederaty, bo nikt mu wtedy nie wierzy. Ponad milion ludzi, którzy półtora roku wcześniej głosowali na koalicję, w ogóle nie poszło do urn

— wskazała.

Holland podczas rozmowy zdecydowała się na absurdalne porównanie, powielając tezy o tym, że za katastrofę smoleńską odpowiadają „błędne decyzje”.

To jest błąd koncepcji politycznej i człowieka, a nie coś, co można zrzucić na trendy czy na Holland. To jest tak, jakby powiedzieć, że katastrofa smoleńska wydarzyła się z powodu złej pogody. Fakt, była fatalna, ale gdyby nie złe decyzje, pycha i tchórzostwo, wszyscy mogliby żyć. Więc Trzaskowski mógł być prezydentem i historia Polski potoczyłaby się inaczej

— oceniła.

Adrian Siwek/Newsweek

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych