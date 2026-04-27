„Tusk uważa, że to przeze mnie Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie. Tak słyszałam z jego kręgów” - powiedziała w rozmowie z „Newsweekiem” reżyserka Agnieszka Holland.
Zdaniem wielu reżyserka Agnieszka Holland swoim filmem „Zielona Granica”, który wpisywał się w rosyjsko-białoruską wojnę hybrydową przeciwko Polsce i szkalował polską Straż Graniczną, pośrednio przyczyniła się do wyborczej porażki Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich.
Okazuje się, że podobnego zdania może być sam premier Donald Tusk. Tak przynajmniej stwierdziła Agnieszka Holland.
Tusk uważa, że to przeze mnie Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie. Tak słyszałam z jego kręgów. Więc jeżeli szuka się we mnie takiej odpowiedzialności, to naprawdę potrzebne by mi były lepsze narzędzia niż te, które mam
— powiedziała w rozmowie z „Newsweekiem”.
Porażka Trzaskowskiego
Prowadzący rozmowę Sławomir Sierakowski próbował bronić Trzaskowskiego, stwierdzając, że to nie była jego porażka, tylko Trzaskowski przegrał z „trendem społecznym” i „radykalizacją”.
Co ciekawe z taką tezą nie zgodziła się reżyserka.
A moim zdaniem nieudolnością swojej kampanii. Jeżeli ktoś przegrywa różnicą kilkuset tysięcy głosów przy takiej frekwencji, to winni są kandydat, jego otoczenie i koncept kampanii, a nie trend. Gdyby winny był trend, to by Trzaskowski przegrał o milion czy dwa
— zaznaczyła.
Mógł spokojnie wygrać, gdyby to nie wyglądało tak żałośnie, jak wyglądało. Jeśli chodzi o objazd kraju i spotkania z ludźmi, to przebili go nie tylko Nawrocki i Mentzen, ale również Braun. To już samo za siebie mówi. Jeżeli wyzywa się na pojedynek Nawrockiego, żeby odwrócić kampanię, to się spotyka z ludźmi w Końskich, a nie siedzi i czeka, aż rywal przyjdzie. Tych błędów było mnóstwo. Głuchota na rady, na oferty pomocy
— powiedziała.
Nagła zmiana poglądów
Agnieszka Holland nie zostawiła także suchej nitki na Rafale Trzaskowskim, który podczas kampanii wyborczej co chwila zmieniał poglądy i nieudolnie próbował udawać kogoś, kim nie jest.
A poza tym jeżeli gość jest postrzegany jako „Tęczowy Rafał”, to nie zmienia się nagle o 180 stopni i nie udaje konfederaty, bo nikt mu wtedy nie wierzy. Ponad milion ludzi, którzy półtora roku wcześniej głosowali na koalicję, w ogóle nie poszło do urn
— wskazała.
Holland podczas rozmowy zdecydowała się na absurdalne porównanie, powielając tezy o tym, że za katastrofę smoleńską odpowiadają „błędne decyzje”.
To jest błąd koncepcji politycznej i człowieka, a nie coś, co można zrzucić na trendy czy na Holland. To jest tak, jakby powiedzieć, że katastrofa smoleńska wydarzyła się z powodu złej pogody. Fakt, była fatalna, ale gdyby nie złe decyzje, pycha i tchórzostwo, wszyscy mogliby żyć. Więc Trzaskowski mógł być prezydentem i historia Polski potoczyłaby się inaczej
— oceniła.
Adrian Siwek/Newsweek
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759001-holland-tusk-uwaza-ze-to-przeze-mnie-trzaskowski-przegral
