Już 30 kwietnia Sejm ma głosować nad wnioskiem polityków PiS-u i Konfederacji o wyrażenie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Nie jest tajemnicą, że obecną minister krytycznie oceniają też politycy PSL-u i Polski 2050. Wydaje się, że ci pierwsi jednak zagryzą zęby i będą mimo wszystko bronić Hennig-Kloski. A co z politykami Polski 2050? Dziś Hennig-Kloska po raz kolejny ich zlekceważyła. „Będę konsekwentny i mogę zadeklarować publicznie, że w czwartek zagłosuję za wotum nieufności” - zadeklarował już Bartosz Romowicz, poseł Polski 2050.
Paulina Hennig-Kloska spotkała się dziś z politykami PSL, przyjmując tym samym zaproszenie ludowców do rozmowy. Po jego zakończeniu szef klubu PSL Krzysztof Paszyk poinformował, że będzie swoim koleżankom i kolegom rekomendował głosowanie za pozostaniem Hennig-Kloski na stanowisku. Wydaje się zatem, że wśród polityków PSL-u zwyciężył jednak pogląd, iż należy bronić każdego ministra obecnego rządu dlatego, by opozycja nie wygrała głosowania.
Jednocześnie polityk klubu Centrum oraz minister klimatu i środowiska zignorowała polityków Polski 2050 i nie przyszła na ich klub mimo zaproszenia. Wcześniej zresztą nie szczędziła byłym koleżankom i kolegom z Polski 2050 słów krytyki.
Oni muszą naprawdę wziąć łyk zimnej wody, trochę ostudzić emocje nastroje, zrobić krok wstecz i być gotowi do normalnej rozmowy, nie hucpy politycznej. Jak ja mam iść odegrać jakiś z góry napisany przez nich scenariusz, (…) to naprawdę szkoda na to czasu. Niech głosują przeciw
— mówiła Hennig-Kloska uderzając w polityków Polski 2050 na antenie TOK FM.
„Ominęła nas celowo”
Dlaczego minister klimatu i środowiska nie przyszła dziś na klub Polski 2050?
Pani Hennig-Kloska ominęła nas celowo. Z każdym się spotkała, tylko nie z nami
— stwierdził Bartosz Romowicz, poseł Polski 2050 na antenie RMF FM.
Będę konsekwentny i mogę zadeklarować publicznie, że w czwartek zagłosuję za wotum nieufności
— zadeklarował poseł.
Jeśli chodzi o klub Polski 2050, to jeszcze zdecydujemy
— dodał.
Adam Stankiewicz/RMF FM
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759000-romowicz-zaglosuje-za-odwolaniem-hennig-kloski
