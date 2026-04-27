Bogucki zadaje trudne pytania ws. Zondacrypto: Ta afera to odpowiedzialność rządu Donalda Tuska i koalicji 13 grudnia

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ocenił, że odpowiedzialność za aferę Zondacrypto w Polsce spada na rządzącą koalicję 13 grudnia. „Ilość kłamstw kolportowanych przez rządzących w sprawie Zondacrypto i kryptoaktywów jest porażająca” - wskazał w serwisie X.

Rządzący próbują skleić aferę Zondacrypto z obozem prezydenta oraz opozycją, próbując wmawiać opinii publicznej, że gdyby wadliwa ustawa o kryptoaktywach nie została zawetowana przez głowę państwa, to afery by nie było. W istocie rozwiązania w niej zawarte nie miały nic wspólnego ze sprawą Zondacrypto.

Do sprawy w serwisie X odniósł się szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

Ta afera to odpowiedzialność rządu Donalda Tuska i koalicji 13 grudnia

— napisał.

Polityk zadał także kilka kluczowych pytań związanych z działaniami rządzących w sprawie afery, o którą teraz próbują oni nieudolnie oskarżać środowiska prezydenta Karola Nawrockiego, Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.

❌ Dlaczego dopiero 17 kwietnia, czyli po drugim głosowaniu nad wetem, minister Żurek niczym borsuk wyszedł z dziupli i zaczął coś robić w kontekście prokuratury?

❌ Dlaczego nie korzystaliście z Kodeksu karnego?

❌ Dlaczego nie korzystaliście z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?

❌ Jak to jest, że można teraz używać tych narzędzi? Jak to jest, że można dopiero teraz z tego korzystać, a przez 2,5 roku nic w tej sprawie nie zrobiliście?

❌ Dlaczego służby nie informowały Prezydenta przed pierwszym wetem, mimo że premier miał informacje?

❌ Dlaczego premier Tusk jeszcze 8 lutego stał z koszulką z napisem „zondacrypto”?

— pytał Bogucki.

Odpowiedzialność jest po stronie obecnie rządzących, dlatego że nie używaliście odpowiednio służb do tego, żeby zabezpieczyć interesy Polaków!

— wskazał polityk.

Czytaj także

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

