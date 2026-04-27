Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ocenił, że odpowiedzialność za aferę Zondacrypto w Polsce spada na rządzącą koalicję 13 grudnia. „Ilość kłamstw kolportowanych przez rządzących w sprawie Zondacrypto i kryptoaktywów jest porażająca” - wskazał w serwisie X.
Rządzący próbują skleić aferę Zondacrypto z obozem prezydenta oraz opozycją, próbując wmawiać opinii publicznej, że gdyby wadliwa ustawa o kryptoaktywach nie została zawetowana przez głowę państwa, to afery by nie było. W istocie rozwiązania w niej zawarte nie miały nic wspólnego ze sprawą Zondacrypto.
Do sprawy w serwisie X odniósł się szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.
Ta afera to odpowiedzialność rządu Donalda Tuska i koalicji 13 grudnia
— napisał.
Polityk zadał także kilka kluczowych pytań związanych z działaniami rządzących w sprawie afery, o którą teraz próbują oni nieudolnie oskarżać środowiska prezydenta Karola Nawrockiego, Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.
❌ Dlaczego dopiero 17 kwietnia, czyli po drugim głosowaniu nad wetem, minister Żurek niczym borsuk wyszedł z dziupli i zaczął coś robić w kontekście prokuratury?
❌ Dlaczego nie korzystaliście z Kodeksu karnego?
❌ Dlaczego nie korzystaliście z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?
❌ Jak to jest, że można teraz używać tych narzędzi? Jak to jest, że można dopiero teraz z tego korzystać, a przez 2,5 roku nic w tej sprawie nie zrobiliście?
❌ Dlaczego służby nie informowały Prezydenta przed pierwszym wetem, mimo że premier miał informacje?
❌ Dlaczego premier Tusk jeszcze 8 lutego stał z koszulką z napisem „zondacrypto”?
— pytał Bogucki.
Odpowiedzialność jest po stronie obecnie rządzących, dlatego że nie używaliście odpowiednio służb do tego, żeby zabezpieczyć interesy Polaków!
— wskazał polityk.
Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758999-bogucki-zadaje-trudne-pytania-ws-zondacrypto-afera-tuska
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.