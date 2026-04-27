KRRiT domaga się wyjaśnień od neo-TVP ws. zablokowania materiału o Sutryku! "Jakie były powody jego niewyemitowania?"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zareagowała na doniesienia o tym, że stacja TVP3 Wrocław w likwidacji zablokowała emisję reportażu niekorzystnego dla prezydenta miasta Jacka Sutryka. Po tej sytuacji autor materiału redaktor Robert Jałocha odszedł z pracy. KRRiT zwróciła się do TVP w likwidacji z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie sprawy.

W związku z zablokowaniem wspomnianego reportażu, kilku wydawców TVP3 Wrocław w likwidacji zwrócili się do swoich szefów z pytaniami, czy wolno im robić tematy niewygodne dla Koalicji Obywatelskiej oraz rozmawiać o nich z politykami KO. Portal OKO.press podał, że reakcją kierownictwa stacji było zawieszenie części z tych osób.

KRRiT reaguje na doniesienia dotyczące wstrzymania emisji reportażu w TVP3 Wrocław w likwidacji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwróciła się do TVP w likwidacji o szczegółowe wyjaśnienia w sprawie wstrzymania przez kierownictwo TVP3 Wrocław w likwidacji emisji reportażu. Materiał autorstwa redaktora Roberta Jałochy dotyczył aktu oskarżenia wobec prezydenta Jacka Sutryka

— napisała na platformie X Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Pytania KRRiT

KRRiT w swoim piśmie zapytała m.in., czy reportaż o Sutryku został zlecony i zaakceptowany przez kierownictwo TVP3 Wrocław w likwidację oraz o to, jakie były powody jego niewyemitowania. Ponadto Rada chciałaby się też dowiedzieć, czy pracownicy/współpracownicy TVP3 Wrocław w likwidacji ponieśli konsekwencje swojego apelu o emisję reportażu.

Sprawa budzi dodatkowe wątpliwości w związku z doniesieniami o zawieszeniu części wydawców związanych z materiałem oraz sporze wokół jego emisji. Według informacji medialnych reportaż dotyczył aktu oskarżenia wobec prezydenta Wrocławia, a decyzję o jego wstrzymaniu uzasadniano zastrzeżeniami, co do rzetelności przekazu

— podkreśliła w swoim wpisie KRRiT.

tkwl/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych