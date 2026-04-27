Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zareagowała na doniesienia o tym, że stacja TVP3 Wrocław w likwidacji zablokowała emisję reportażu niekorzystnego dla prezydenta miasta Jacka Sutryka. Po tej sytuacji autor materiału redaktor Robert Jałocha odszedł z pracy. KRRiT zwróciła się do TVP w likwidacji z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie sprawy.
W związku z zablokowaniem wspomnianego reportażu, kilku wydawców TVP3 Wrocław w likwidacji zwrócili się do swoich szefów z pytaniami, czy wolno im robić tematy niewygodne dla Koalicji Obywatelskiej oraz rozmawiać o nich z politykami KO. Portal OKO.press podał, że reakcją kierownictwa stacji było zawieszenie części z tych osób.
KRRiT reaguje na doniesienia dotyczące wstrzymania emisji reportażu w TVP3 Wrocław w likwidacji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwróciła się do TVP w likwidacji o szczegółowe wyjaśnienia w sprawie wstrzymania przez kierownictwo TVP3 Wrocław w likwidacji emisji reportażu. Materiał autorstwa redaktora Roberta Jałochy dotyczył aktu oskarżenia wobec prezydenta Jacka Sutryka
— napisała na platformie X Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Pytania KRRiT
KRRiT w swoim piśmie zapytała m.in., czy reportaż o Sutryku został zlecony i zaakceptowany przez kierownictwo TVP3 Wrocław w likwidację oraz o to, jakie były powody jego niewyemitowania. Ponadto Rada chciałaby się też dowiedzieć, czy pracownicy/współpracownicy TVP3 Wrocław w likwidacji ponieśli konsekwencje swojego apelu o emisję reportażu.
Sprawa budzi dodatkowe wątpliwości w związku z doniesieniami o zawieszeniu części wydawców związanych z materiałem oraz sporze wokół jego emisji. Według informacji medialnych reportaż dotyczył aktu oskarżenia wobec prezydenta Wrocławia, a decyzję o jego wstrzymaniu uzasadniano zastrzeżeniami, co do rzetelności przekazu
— podkreśliła w swoim wpisie KRRiT.
