Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk zapowiedział po spotkaniu z minister klimatu Pauliną Hennig-Kloską, że będzie rekomendował swojemu klubowi odrzucenie wniosku o wotum nieufności dla niej. Opozycja nie będzie meblowała nam rządu - dodał wicemarszałek Piotr Zgorzelski (PSL).
Sejm 30 kwietnia ma się zająć wnioskami opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski (Centrum) oraz wobec minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Wniosek o odwołanie Hennig-Kloski trafił do Sejmu pod koniec marca, podpisało się pod nim ok. 100 posłów, głównie z Konfederacji oraz PiS.
Hennig-Kloska spotkała się dziś w Sejmie z politykami PSL: wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim, szefem klubu Krzysztofem Paszykiem oraz posłanką, szefową sejmowej komisji ochrony środowiska Urszulą Pasławską.
Później, w obecności dziennikarzy, podziękowała politykom PSL za zaproszenie na kawę i dodała, że właśnie w takiej formule powinni spotykać się koalicjanci. Hennig-Kloska zauważyła jednocześnie, że koalicjanci nie zawsze się zgadzają, bo ich elektoraty mają różne oczekiwania.
Pytana, czy spotka się także przy kawie z przedstawicielami Polski 2050, Hennig-Kloska odparła, że „jak przestaną oni uprawiać wewnętrzne spory koalicyjne i posługiwać się fake newsami opozycji, to bardzo chętnie”.
Nigdy naprawdę nikomu kawy nie odmawiałam
— dodała.
Paszyk zapowiedział, że na posiedzeniu klubu parlamentarnego, poprzedzającego zbliżające się posiedzenie Sejmu, będzie rekomendował koleżankom i kolegom z klubu PSL odrzucenie wniosku o odwołanie Hennig-Kloski.
Opozycja nie będzie meblowała nam rządu
— oświadczył z kolei wicemarszałek Zgorzelski. Dodał, że „parlamentaryzm, czyli rozmowa, tutaj dzisiaj króluje” i podziękował minister klimatu za poniedziałkowe spotkanie.
Spotkanie ze wszystkimi klubami koalicji rządzącej
W miniony czwartek minister klimatu chciała się spotkać ze wszystkimi klubami koalicji rządzącej, ale według informacji PAP z zaproszenia na spotkanie nie skorzystały kluby Polski 2050 i PSL. Posłowie tych klubów swoją absencję argumentowali tym, że wcześniej to oni zaprosili Hennig-Kloskę na spotkania oraz że siedziba ministerstwa nie jest adekwatnym miejscem do rozmów politycznych.
Po przegranych przez Hennig-Kloskę wyborach na przewodniczącą Polski 2050 - w partii doszło do rozłamu, w wyniku którego szefowa MKiŚ wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i utworzyła klub parlamentarny Centrum. Na początku marca ogłoszono powstanie stowarzyszenia Centrum Polska, którego prezeską została Hennig-Kloska.
Z informacji PAP wynika, że w klubie Polski 2050 wciąż przeważają opinie, by głosować za odwołaniem minister klimatu. Posłowie zaprosili szefową MKiŚ aby spotkała się z ich klubem i rozwiała wszelkie wątpliwości w kwestiach związanych z działaniem resortu dotyczącymi programu „Czyste powietrze”, systemu kaucyjnego czy zmian personalnych w Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).
Liderka ugrupowania, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pytana w ubiegłym tygodniu, jak będzie głosować Polska 2050 w sprawie odwołania minister klimatu, odparła, że będzie głosować „odpowiedzialne”, a klub samodzielnie podejmie decyzję w tej sprawie.
W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk podkreślił, że głosowanie nad wotum nieufności dla minister klimatu będzie testem koalicyjnej lojalności i solidarności.
Jeśli jesteśmy koalicją, to musimy działać solidarnie i lojalnie wobec siebie. Jeśli chcemy szkodzić, to znaczy, że stajemy się opozycją
— powiedział Tusk.
Wotum nieufności wobec Hennig-Kloski
We wniosku o wotum nieufności, posłowie PiS i Konfederacji zarzucili Hennig-Klosce m.in. brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie systemu ETS, chaos wokół programu „Czyste Powietrze”, a także zaniedbania w przygotowaniu sektora energetycznego i drzewnego, jeśli chodzi o dostępność pelletu w sezonie grzewczym 2025/26, czy „sabotaż państwa” przez próbę oparcia suwerenności energetycznej na odnawialnych źródłach energii.
Adam Stankiewicz/PAP
