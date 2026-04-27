KE kłamała ws. Mercosur! Brazylijska i argentyńska wołowina zaleje rynek UE już 1 maja. Bocheński: Wszyscy potulnie kupowali łgarstwa

Brazylijska i Argentyńska wołowina wjedzie do UE już 1 maja. Bocheński: Wszyscy potulnie kupowali łgarstwa. / autor: Fratria/X
Co czeka nas 1 maja, kiedy w krajach UE zacznie obowiązywać podpisana przez Komisję Europejską z krajami Mercosur umowa? Okazuje się, że nie będzie stopniowego napływu południowoamerykańskiej wołowiny, lecz niemal natychmiastowe jej przerzucenie na rynek europejski. RMF24 pisze dziś, że pod koniec kwietnia miało dojść do potajemnego podpisania specjalnego dokumentu, który całkowicie zmienił zasady importu mięsa z Mercosur. „Mówiliśmy, że von der Leyen kłamie i oszukuje to wszyscy potulnie kupowali te łgarstwa” - skomentował sprawę europoseł PiS Tobiasz Bocheński.

Rolnicy w krajach całej Unii Europejskiej, także w Polsce, są zaniepokojeni zbliżającym się masowym napływem taniej żywności z państw Mercosur. Nie musi ona spełniać rygorystycznych europejskich standardów jakościowych. Okazuje się, że zapewnienia szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o kontrolowaniu napływu tej żywności oraz stopniowym uruchamianiu umowy z Mercosur były kłamstwem. Jak informuje RMF24 Brazylijska i Argentyńska wołowina trafi szerokim strumieniem do krajów UE już od 1 maja, a nie stopniowo.

Prawdziwe uderzenie i szok cenowy nastąpi już od 1 maja, gdy wdrożona zostanie część handlowa umowy. Chodzi o tzw. wołowinę wysokiej jakości (High Quality Beef), czyli „kwotę Hilton”, która wynosi około 58 tys. ton (najwięcej z Argentyny i Brazylii). Umowa z Mercosurem przewiduje natychmiastowe zniesienie cła na tę kwotę do 0 proc. w momencie wejścia w życie umowy. To oznacza, że mięso premium, które do tej pory było obciążone 20-procentowym cłem, z dnia na dzień stanie się o 1/5 tańsze w imporcie. Stanowi to bezpośrednią konkurencję dla najlepszych produktów z Polski, Francji czy Irlandii

— czytamy w artykule.

Taki będzie system

To jednak nie wszystko. Według francuskiego dziennika „Le Point” wszystko odbyło się po cichu, ponieważ dokument podpisano specjalny dokument, który całkowicie zmienił zasady importu mięsa z Mercosur.

Przyjęto go 22 kwietnia 2026 r. (a więc na kilka dni przed wejściem w życie umowy z Mercosur), nie informując o tym opinii publicznej

Zamiast wolnej konkurencji, stworzono system, w którym Brazylia będzie mogła przydzielić większość kwot swojej gigantycznej firmie - JBS, która może przejąć kontrolę nad niemal całym importem do UE, ustalając dowolne ceny

— czytamy na stronach RMF24, który cytuje także z Jacka Zarzeckiego Platformy Zrównoważonej Wołowiny.

To spowoduje, że to kraje Mercosur będą decydowały, jaka firma i ile tysięcy ton wołowiny sprzeda do UE, a nie europejscy importerzy. To trochę tak, jakbyśmy chcieli kupić samochód, a dealer z salonu decydowałby, jaki model i kolor nam się bardziej podoba

— mówi Zarzecki.

Łgarstwa

O takim scenariuszu od kilku miesięcy mówił europoseł PiS Tobiasz Bocheński.

Ale my mówiliśmy, że von der Leyen kłamie i oszukuje to wszyscy potulnie kupowali te łgarstwa

— skomentował doniesienia medialne europoseł PiS Tobiasz Bocheński.

koal/RMF24

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

