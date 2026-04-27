Marcin Możdżonek mocno odpowiedział na atak Agnieszki Gozdyry ws. sprawy pomysłu odstrzału dzików. „Młody samiec niedźwiedzia rozszarpał żywcem matkę trójki dzieci, a Pani sobie dworuje z myśliwych. Wylewa Pani łzy nad dzikiem ‘Heniem’, a jednocześnie nie widzi dzieci bawiących się w piaskownicy, którą opanowała wataha dzików” - wskazał.
Dziennikarka Polsatu Agnieszka Gozdryra uderzyła w Marcina Możdżonka, byłego siatkarza, obecnie polityka Konfederacji i prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej.
Najpierw myśliwi musieliby zacząć w ogóle odróżniać dziki. Ale przede wszystkim - dowiedzieć się, że odstrzał nic nie daje. I że są inne, nie tak prymitywne metody
— stwierdziła.
Do wpisu zamieściła artykuł Wprostu, zawierający słowa Możdżonka, które padły na antenie RMF FM, gdzie wskazywał, że należy dokonać odstrzału dzików do „niezbędnego minimum”.
Mocna odpowiedź
Na wpis Gozdyry odpowiedział sam Możdżonek.
Młody samiec niedźwiedzia rozszarpał żywcem matkę trójki dzieci, a Pani sobie dworuje z myśliwych. Wylewa Pani łzy nad dzikiem „Heniem”, a jednocześnie nie widzi dzieci bawiących się w piaskownicy, którą opanowała wataha dzików. Napisała Pani o „innych, nie tak prymitywnych metodach” nie znając nawet podstawowych przepisów prawa, które w epidemii wirusa ASF zabraniają np.: wywożenia dzików z miasta i wypuszczania ich do lasu
— wskazał.
Pani wie, że odstrzał nic nie daje, a samorządowcy, naukowcy (choćby z UP w Poznaniu, UWM, SGGW i inni na całym świecie) oraz myśliwi z wieloletnim stażem- wiedzą od Pani gorzej?! Niechże się Pani zlituje nad własnym umysłem…
— dodał.
Apeluję do Pani o opamiętanie, a decydentów w resorcie klimatu i środowiska o racjonalne decyzje systemowe i prawne w ww. obszarach. Życie ludzkie jest najwyższą wartością, czyńmy sobie ziemię poddaną, racjonalnie gospodarujmy, chrońmy nie tylko przyrodę, ale i siebie
— zaznaczył.
PS.: naprawdę mam dość tej hipokryzji, wielokrotnie pytano Panią o torebkę ze strusia, ale nie zauważyłem odpowiedzi- oryginał, czy podróbka ze sztuczności udającej strusia dla fejmu?
— wskazał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758985-mozdzonek-odpowiada-na-atak-gozdyry-ws-dzikow
