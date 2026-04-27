Prezydent Karol Nawrocki na platformie X poinformował, że pierwsze pismo z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na temat rynku kryptowalut otrzymał 12 grudnia 2025 roku, a zatem już po zawetowaniu przygotowanej przez rządzących ustawy o kryptoaktywach.
Żeby było jasne: pierwsze pismo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące rynku kryptowalut wpłynęło do Kancelarii Prezydenta RP 12 grudnia 2025 r.! Czyli 11 dni po zawetowaniu przeze mnie ustawy z 7 listopada 2025 r. o kryptoaktywach, 7 dni po tajnym posiedzeniu Sejmu
— poinformował na platformie X prezydent Karol Nawrocki.
Rząd kłamstwami nie przykryje swojej nieudolności i bezradności w braku kontroli nad rynkiem kryptowalut
— dodał.
