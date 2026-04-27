Prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do sytuacji w służbie zdrowia. Przemysław Czarnek, otwierając dzisiejszy szczyt medyczny, ocenił, że trudno już mówić o „kryzysie”, gdyż mamy do czynienia raczej z zapaścią. „W dodatku rząd Tuska nie tylko nie chce rozmawiać, ale nawet wysłuchać problemów. Dialog społeczny nie istnieje. Albo znieczulica, albo totalna nieodpowiedzialność” - skomentował na portalu X Jarosław Kaczyński. Jak przypomniał prezes PiS, jego ugrupowanie ma plan na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia.
Opozycja od dłuższego czasu alarmuje o dramatycznej sytuacji w służbie zdrowia, lecz rząd próbuje problem bagatelizować, sprowadzając go do oskarżania osób podnoszących ten temat o uprawianie „dezinformacji”. Aby zwrócić uwagę na tę alarmującą sytuację, szpitale powiatowe prowadziły tydzień temu protest - tzw. „Czarny Tydzień”.
Dziś kandydat PiS na premiera, prof. Przemysław Czarnek, otworzył szczyt medyczny, który odbywa się na trzy dni przed głosowaniem ws. wotum nieufności wobec minister Sobierańskiej-Grendy. Czarnek, oprócz tego, że powołał zespół, który będzie pracował nad regulacjami prawnymi, które pomogą uzdrowić służbę zdrowia, ocenił, że w tej chwili kryzys to określenie zbyt łagodne i należy mówić już o zapaści w tej dziedzinie funkcjonowania państwa.
„Albo znieczulica, albo totalna nieodpowiedzialność”
Określenia „zapaść” użył także prezes PiS Jarosław Kaczyński we wpisie opublikowanym na platformie X.
Jednym z kryzysów wywołanych przez rząd Tuska jest zapaść służby zdrowia: ➡️ dziura budżetowa w NFZ, ograniczenia w dostępie do świadczeń medycznych, wydłużające się kolejki do lekarzy, pacjenci pozostawieni bez opieki…
— wyliczał.
W dodatku rząd Tuska nie tylko nie chce rozmawiać, ale nawet wysłuchać problemów. Dialog społeczny nie istnieje. Albo znieczulica, albo totalna nieodpowiedzialność. Obudzą się? Czas uzdrowić służbę zdrowia! Mamy plan. Kandydat na premiera Przemysław Czarnek powołał zespół, który przygotuje w tej sprawie oczekiwane społecznie rozwiązania. #PiSNaprawiZdrowie
— podsumował Jarosław Kaczyński.
Czytaj także
X/Joanna Jaszczuk
https://wpolityce.pl/polityka/758978-prezes-pis-czas-uzdrowic-sluzbe-zdrowia-mamy-plan
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.