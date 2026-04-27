Donald Tusk ogłosił, że Ukraina pomoże Polsce zbudować armadę dronów. Jest to naprawdę dobra wiadomość, gdyby nie doświadczenie z dotychczasowych działań premiera, które pokazuje, że szef Koalicji 13 Grudnia mówiąc o wielkich projektach, kończy tylko na mówieniu. Europoseł PiS Michał Dworczyk podał przykłady, które wydarzyły się na przestrzeni zaledwie dwóch lat…
Wojna pomiędzy Ukrainą a Rosją dobitnie pokazuje, że pole walki zmieniło się diametralnie. Artyleria cały czas pozostaje „królową pola bitwy”, kluczowa jest również logistyka i wiele innych aspektów. Konflikt na Ukrainie pokazuje jednak, że działania zbrojne weszły w nową erę, za sprawą wszędobylskich dronów. Zarówno Kijów jak i Moskwa, używa rojów, żeby razić daleko usytuowane cele. Ciężko je strącić, a w dodatku są relatywnie tanie.
„Polska armada dronowa”
Donald Tusk poinformował na portalu X, że Polska ma budować nowoczesne zdolności obronne.
Polska armada dronowa czyli europejskie pieniądze, polskie firmy i centra badawcze oraz ukraińskie kompetencje z pola walki. Projekt wystartował dziś w Rzeszowie
— napisał.
Studzą optymizm Tuska
Do wpisu Tuska odnieśli się politycy opozycji.
16 kwietnia 2024 r. Donald Tusk ogłosił dołączenie Polski do programu Europejskiej Inicjatywy Tarczy Antyrakietowej (ESSI). 7 marca 2025 r. zapowiedział wielkie szkolenia obronne wzorowane na „modelu szwajcarskim”. Dzisiaj ogłosił projekt budowy „armady dronów”, cokolwiek będzie to znaczyć w praktyce. Mam przeczucie, że projekt nr 3 skończy tak samo jak projekty nr 1 i 2
— skomentował europoseł PiS Michał Dworczyk.
Panie Premierze rozumiem, że w końcu Pan interweniował i Ukraina przestała omijać Polskę w kwestiach dalszego rozwoju swoich wojsk dronowych? Ostatnim razem ich produkcja była m.in. w Niemczech i Danii
— dodał Łukasz Rzepecki z Konfederacji.
