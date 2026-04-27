Skończy się tak samo jak z elektrownią atomową? Tusk snuje wizje o dronowej armadzie. Dworczyk sceptyczny: "Mam przeczucie"

Donald Tusk oraz wpisy z portalu X (screeny) / autor: PAP/Wojtek Jargiło
Donald Tusk ogłosił, że Ukraina pomoże Polsce zbudować armadę dronów. Jest to naprawdę dobra wiadomość, gdyby nie doświadczenie z dotychczasowych działań premiera, które pokazuje, że szef Koalicji 13 Grudnia mówiąc o wielkich projektach, kończy tylko na mówieniu. Europoseł PiS Michał Dworczyk podał przykłady, które wydarzyły się na przestrzeni zaledwie dwóch lat…

Wojna pomiędzy Ukrainą a Rosją dobitnie pokazuje, że pole walki zmieniło się diametralnie. Artyleria cały czas pozostaje „królową pola bitwy”, kluczowa jest również logistyka i wiele innych aspektów. Konflikt na Ukrainie pokazuje jednak, że działania zbrojne weszły w nową erę, za sprawą wszędobylskich dronów. Zarówno Kijów jak i Moskwa, używa rojów, żeby razić daleko usytuowane cele. Ciężko je strącić, a w dodatku są relatywnie tanie.

Polska armada dronowa”

Donald Tusk poinformował na portalu X, że Polska ma budować nowoczesne zdolności obronne.

Polska armada dronowa czyli europejskie pieniądze, polskie firmy i centra badawcze oraz ukraińskie kompetencje z pola walki. Projekt wystartował dziś w Rzeszowie

— napisał.

Studzą optymizm Tuska

Do wpisu Tuska odnieśli się politycy opozycji.

16 kwietnia 2024 r. Donald Tusk ogłosił dołączenie Polski do programu Europejskiej Inicjatywy Tarczy Antyrakietowej (ESSI). 7 marca 2025 r. zapowiedział wielkie szkolenia obronne wzorowane na „modelu szwajcarskim”. Dzisiaj ogłosił projekt budowy „armady dronów”, cokolwiek będzie to znaczyć w praktyce. Mam przeczucie, że projekt nr 3 skończy tak samo jak projekty nr 1 i 2

— skomentował europoseł PiS Michał Dworczyk.

Panie Premierze rozumiem, że w końcu Pan interweniował i Ukraina przestała omijać Polskę w kwestiach dalszego rozwoju swoich wojsk dronowych? Ostatnim razem ich produkcja była m.in. w Niemczech i Danii

— dodał Łukasz Rzepecki z Konfederacji.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

