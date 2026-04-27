Donald Tusk w wywiadzie dla „Financial Times” powiedział, że „największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach (NATO)”. Ostrzegł jednocześnie, że Rosja może zaatakować członka Sojuszu w perspektywie „raczej miesięcy niż lat”. „Pałac Prezydencki zwróci się do rządu z prośbą o pogłębioną informację w związku ze słowami premiera dla „FT” dotyczące ataku Rosji ‘w ciągu kilku miesięcy’” - poinformowała na platformie X Kamila Baranowska, dziennikarka portalu Interia.
Słowa Donalda Tuska zdumiały bardzo wielu polityków i komentatorów w Polsce. Jak się okazuje, zaskoczyły też prezydenta.
Pałac nie kryje, że jest zaskoczony tymi słowami i nie były one konsultowane ani omawiane z prezydentem
— napisała Kamila Baranowska.
