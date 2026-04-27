Adam Bielan, europoseł PiS, odniósł się do wypowiedzi premiera Donalda Tuska dla „Financial Times”. W zeszłym tygodniu premier w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika próbował podawać w wątpliwość stabilność NATO i sojuszu polsko-amerykańskiego. „I teraz pytanie: czy Tusk jest pożytecznym idiotą, czy jest agentem wpływu niemiecko-rosyjskim. Bo tylko Niemcy i Rosja korzystają na ograniczaniu kontaktów i na niszczeniu relacji polsko-amerykańskich” - ocenił Bielan w rozmowie z Radiem Zet. „Tusk zadaje Polsce cios w plecy” - wskazał.
W piątek 24 kwietnia na łamach brytyjskiego dziennika ukazał się wywiad Donalda Tuska, w którym padły potencjalnie niebezpieczne dla Polski sformułowania. Szef polskiego rządu próbował podważać sojusz polsko-amerykański i współpracę w ramach NATO.
Echa wypowiedzi Tuska
Słowa Tuska wzbudziły zaniepokojenie u licznych polityków opozycji oraz komentatorów. Głos na ten temat zabrał również europoseł Adam Bielan.
Wall Street Journal pisał trzy czy cztery tygodnie temu, że Amerykanie poważnie rozważają likwidację dwóch baz na zachodzie Europy – padają nazwy krajów: Hiszpania i Niemcy – i rozważają przerzucenie żołnierzy z tych baz do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tu padają znowu nazwy dwóch krajów: Polska i Rumunia
— powiedział na antenie Radia Zet.
Polski prezydent zabiega o to, aby kontyngent amerykański nie zmniejszył się, a nawet uległ zwiększeniu. Powiedział o tym prezydent Trump podczas wizyty prezydenta Nawrockiego, 3 września na konferencji prasowej w Białym Domu. Byłem tego świadkiem, uczestnikiem tej konferencji. Prezydent Trump powiedział: „Nie zmniejszymy liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce, ale zastanawiamy się nad jej zwiększeniem”. W tym samym czasie Niemcy wydają ponad 150 milionów dolarów na lobbing. I nagle „prezent” w postaci oświadczenia polskiego premiera
— zwrócił uwagę polityk.
„Pożyteczny idiota czy agent?”
I teraz pytanie: czy Tusk jest pożytecznym idiotą, czy jest agentem wpływu niemiecko-rosyjskim. Bo tylko Niemcy i Rosja korzystają na ograniczaniu kontaktów i na niszczeniu relacji polsko-amerykańskich
— kontynuował Bielan.
To jest obraźliwe wobec Donalda Tuska, co pan powiedział
— zwrócił uwagę redaktor Bogdan Rymanowski.
To jest stwierdzenie faktu. Wypowiedzi Tuska zostały powszechnie przez ekspertów skomentowane negatywnie. Nie widziałem żadnej wypowiedzi, która by go broniła
— odparł europoseł PiS.
I on to robi w bardzo kluczowym momencie, w którym – powtarzam - zapadają decyzje. Jestem świeżo po wizycie w Waszyngtonie, gdzie spotkałem się w białym Domu w Departamencie Stanu, w Kongresie, z politykami, którzy te decyzje podejmują. Więc mam wiedzę na temat tego, w jakim miejscu się znajdujemy. Tusk zadaje cios w plecy Polsce, która stara się o jak najsilniejszą pozycję w tych negocjacjach nad relokacją wojsk amerykańskich
— zwrócił uwagę Adam Bielan.
Polityk podkreślił, że diametralnie inną politykę prowadzą Niemcy.
Kanclerz Merz zabiega o to, by utrzymać jak najwięcej żołnierzy amerykańskich na swoim terytorium, 3 razy w trakcie kadencji Trumpa był w Białym Domu, polski premier w tym czasie niszczy relacje polsko-amerykańskie
— ocenił Bielan.
