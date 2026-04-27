Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o pośmiertnym odznaczeniu Łukasza Litewki, posła Nowej Lewicy, który zginął tragicznie 23 kwietnia, gdy kierujący samochodem 57-latek zjechał nagle na przeciwny pas ruchu i uderzył w posła jadącego rowerem.
Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie tragicznie zmarłego posła na Sejm Łukasza Karola Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
— poinformował na platformie X Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.
Śmierć posła
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek 23 kwietnia. Według dotychczasowych ustaleń 57-letni Sosnowiczanin kierujący Mitsubishi Colt zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym z naprzeciwka na rowerze. Łukasz Litewka zmarł mimo reanimacji. Kierowca Mitsubishi został zatrzymany, usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Za ten czyn grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Według prokuratury mężczyzna nieumyślnie naruszył zasady poruszania się w ruchu drogowym i również nieumyślnie spowodował śmierć posła.
Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Swoje zachowanie tłumaczył utratą przytomności, chwilowym rozkojarzeniem, lub też całkowitą niepamięcią co do przebiegu wypadku. Na podstawie zgromadzonych materiałów prokuratura uznała, że te oświadczenia „mogą ustanowić wyłącznie linię obrony”, a część wyjaśnień podejrzanego „budzi wątpliwości”. Wniosek o aresztowanie podejrzanego śledczy uzasadniali m.in. grożącą mu surową karą oraz obawą matactwa.
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował 25 kwietnia o aresztowaniu na trzy miesiące 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł. Sąd zastrzegł równocześnie, że mężczyzna będzie mógł opuścić areszt, jeżeli w terminie 14 dni wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł. W przypadku wpłacenia wyznaczonej kwoty, areszt tymczasowy zostanie uchylony, a mężczyzna będzie objęty dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju.
Działalność charytatywna Litewki
Łukasz Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka m.in. poprzez portale społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierała środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.
Adam Stankiewicz/X/PAP
