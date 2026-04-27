Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy, obrażał na antenie Polsat News obrażał kandydata PiS na premiera prof. Przemysława Czarnka, nazywając go wariatem. Stanowczo zareagował na to prowadzący program red. Marcin Fijołek, przypominając o forsowanej przez Lewicę ustawie o karaniu za mowę nienawiści.
Prof. Przemysław Czarnek podczas spotkania z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego został zapytany przez jednego z uczestników spotkania o to, jaki PiS ma pomysł na rozwiązaniu problemu mieszkalnictwa, ponieważ młodzi ludzie chcą zakładać rodziny, ale borykają się właśnie z brakiem tanich mieszkań.
To nie mieszkania o tym decydują, kochani. To nie mieszkania. Tłumaczmy naszym dzieciom, naszej młodzieży - zakładajcie rodziny, nie czekajcie na to, co będzie, tylko zakładajcie rodziny. Bez rodzin nie przeżyjecie, choćbyście mieli sześć mieszkań. (…) Nie odkładajcie tego w czasie
— mówił m.in. Przemysław Czarnek, a dalej przedstawił już konkretne propozycje mające rozwiązań problem braku tanich mieszkań. Najwyraźniej nie przekonały one jednak posła Nowej Lewicy Tomasza Treli, który zdecydował się ostro obrażać Czarnka na antenie Polsat News.
Atak na prof. Czarnka
To przecież jest polityczny wariat
— wypalił Trela.
Wariat?
— zapytał z niedowierzaniem w głosie prowadzący rozmowę red. Marcin Fijołek.
Tak, to jest polityczny wariat, dlatego że on mówi do elektoratu 60 plus: „zakładajcie rodziny”. Mówi do elektoratu, które już ma dzieci
— brnął polityk Nowej Lewicy.
Młody człowiek pytał, wie pan?
— dopytał prowadzący.
Młody człowiek pytał, ale widzi pan odsetek zainteresowania młodych ludzi PiS-em. Chodzenie i opowiadania: „zakładajcie rodziny” bez względu na to, czy macie dach nad głową, czy macie pracę. To przecież każdy racjonalny, młody człowiek jak pan go zapyta, co jest dla niego najważniejsze, on chce pracować, on chce mieć mieszkanie i chce zakładać rodzinę
— mówił Trela.
Ale wariat, panie pośle?
— tak red. Fijołek wciąż dawał Treli szansę na podjęcie jakiejś refleksji.
Znaczy wie pan, to wariat to jest delikatne, co ja mówię o Czarnku
— powiedział Trela.
„Pan teraz powinien trafić na ławę oskarżony”
A ustawa mowie o nienawiści, którą wprowadzaliście? Przecież pan teraz powinien trafić na ławę oskarżony
— stwierdził prowadzący.
Wariat to nie jest naprawdę mowa nienawiści. To jest ocena sytuacji, kondycji intelektualnej pana Czarnka, który dobrał sobie pod pachę pana Cenęckiewicza i uważa, że teraz będzie zbawiał świat z człowiekiem, który został wypchnięty, żeby nie powiedzieć wyrzucony z BBN-u, bo nie mógł się dogadać z Przydaczem, Boguckim i tą całą ekipą. On myśli, że będzie zbawiał świat. Ja bym chciał, żeby pan Czarnek posłuchał młodych ludzi, porozmawiał z nimi jakie mają problemy, a nie chodził i opowiadał takie dyrdymały do elektoratu 60 plus
— bronił się Trela.
Czytaj także
tkwl/X/Polsat News
