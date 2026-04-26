Prof. Przemysław Czarnek podczas swojego spotkania w mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego odpowiedział m.in. na pytanie jednego ze słuchaczy dotyczące rozwiązania obecnego problemu braku dostępności tanich mieszkań. Odpowiedź kandydata PiS na premiera nie spodobała się minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz. Sęk w tym, że obecna władza mimo szumnych obietnic niewiele zrobiła w tym obszarze, co szybko wypomnieli minister politycy PiS.
Chcemy zakładać rodziny, tylko że obecna władza nie gwarantuje nam realizacji naszych ambitnych planów. I stąd też moje pytanie, czy ma pan jakiś plan na rozwiązanie obecnej polityki mieszkaniowej, bo wedle danych Eurostatu mamy najszybciej drożejące mieszkania w Europie
— pytał prof. Przemysława Czarnka jeden z uczestników spotkania z nim.
To nie mieszkania o tym decydują, kochani. To nie mieszkania. Tłumaczmy naszym dzieciom, naszej młodzieży - zakładajcie rodziny, nie czekajcie na to, co będzie, tylko zakładajcie rodziny. Bez rodzin nie przeżyjecie, choćbyście mieli sześć mieszkań. (…) Nie odkładajcie tego w czasie
— odpowiedział kandydat PiS na premiera, najpierw skupiając się na kwestii powodów, dlaczego w Polsce odkłada się czas zakładania rodzin. Następnie wypowiedział się już stricte na temat problemu braku dostępności tanich mieszkań.
Tutaj kilka rozwiązań już było przedstawianych, będą jeszcze przedstawiane na kolejnych alternatywach 2.0. Jednym z kierunków bez wątpienia jest kwestia zmiany sposobu udzielania kredytów mieszkaniowych i wprowadzenie stałych rat kredytowych, tak żeby młoda rodzina, kiedy zdecyduje się już podjąć ten ciężar i na kilkadziesiąt lat zadłużyć się po to, żeby kupić mieszkanie, wiedziała, że ma takie, a nie inne obciążenia miesięczne, a nie sytuacja, w której raz ma 2000 zł, a nagle ma 4500 zł, to nie do udźwignięcia przez rodziny, bo to rzeczywiście oddala ich od tych tego rodzaju decyzji, ale tylko to jest jeden z pomysłów, jak spowodować, żeby ta sytuacja mieszkaniowa i rynek mieszkaniowy rzeczywiście wyglądał inaczej
— podkreślił Przemysław Czarnek.
Do tego wiele innych rozwiązań, także spółdzielczych, także dotyczących także dotyczących innych sposobów, niekoniecznie nabywania zawsze na własność mieszkania, powinno być na stole dla młodego człowieka. Ale raz jeszcze powtarzam, to jest kwestia przede wszystkim kulturowa, nie materialna. Popatrzcie państwo na siebie, a ja spojrzę na siebie. Gdyby nasi rodzice, nasi dziadkowie czy pradziadkowie odkładali decyzję o założeniu rodzin i urodzeniu nas, bo nie mają mieszkania, bo nie mają stałej pracy, to prawie nikogo by tutaj na tej sali nie było
— dodał.
Atak Pełczyńskiej-Nałęcz
Taka odpowiedź kandydata PiS na premiera nie spodobała się Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz.
Największa partia opozycyjna w Polsce nie ma młodym Polakom absolutnie nic do zaoferowania. Przemysław Czarnek i nowa wersja starej rady: zmień pracę, weź kredyt
— napisała na X minister funduszy i polityki regionalnej i liderka Polski 2050. W tym momencie pojawia się jednak pytanie - co w tej sprawie zrobił obecny rząd?
Riposta polityków PiS
Pani Pełczyńska-Nałęcz nie powinna w ogóle zabierać głosu w kwestii mieszkalnictwa, bo póki co sporo Pani naobiecywała i nic z tego nie wynika!
Wasze rządy doprowadziły do tego, że:
— banki zarabiają na klientach rekordowo; zyski w 2024 r. to ok. 42 mld zł, a w 2025 r. - ok. 48 mld zł!
— zlikwidowano wakacje kredytowe tak ważne dla wielu młodych rodzin, a które finansowane były przez banki z ich zysków;
— przez 2,5 roku nie zaprezentowaliście żadnego systemowego rozwiązania gwarantującego dostęp do tanich mieszkań!
— banki mają dzięki Wam eldorado, bo marże kredytowe w Polsce w 2025 r. były jednymi z najwyższych w Europie!
Gadacie, mamicie ludzi, a nic konkretnego nie robicie, aby ułatwić drogę do pierwszego, własnego M dla młodych ludzi! Oszuści!
Prof. Czarnek mówił z jednej strony o zakładaniu rodzin, a z drugiej o konieczności systemowych rozwiązań, które spowodują, iż mieszkania będą dostępne. Państwo powinno stworzyć do tego warunki. Proszę słuchać uchem, a nie brzuchem
— odpowiedział na zarzuty Pełczyńskiej-Nałęcz Rafał Bochenek, rzecznik PiS.
Pani minister, nieśmiało przypominam, że to Wy rządzicie od dwóch lat i nie zrobiliście absolutnie nic, żeby rozwiązać problem mieszkaniowy. A zapowiedzi były rozliczne
— zaznaczył z kolei Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik PiS, rzecznik kampanii prof. Przemysława Czarnka.
Kurzejewski do wpisu dołączył zdjęcia z obietnicami wyborczymi Polski 2050 dotyczącymi mieszkalnictwa - wśród nich znalazło się m.in. wprowadzenie podatku od pustostanów, zwolnienie z podatku za najem długoterminowy, zwiększenie limitów obrotu ziemią rolną na terenach miejskich.
