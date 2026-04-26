Prezydent Karol Nawrocki potępił na platformie X zamach na prezydenta Donalda Trumpa podczas wczorajszej gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie. „Zdecydowanie potępiam każdy akt przemocy. Takie działania godzą w fundamenty państwa i demokracji. Wyrażam solidarność z Prezydentem USA oraz wszystkimi uczestnikami wydarzenia, których życie i zdrowie mogło być zagrożone” - napisał na X prezydent Karol Nawrocki.
Niedługo po rozpoczęciu wczorajszej gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie, podczas której miał wystąpić prezydent, słychać było strzały. Trump, który przebywał na scenie, został ewakuowany. Ewakuowano też pierwszą damę Melanię Trump i wiceprezydenta J.D. Vance’a oraz innych członków gabinetu. Zdarzenie było transmitowane na żywo w telewizjach.
Oprócz członków gabinetu, np. sekretarza stanu Marco Rubio i szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha, na sali obecne były setki dziennikarzy i politycy. Goście wydarzenia ukrywali się pod stołami na sali balowej.
Prezydent zamieścił po pewnym czasie wpis w swoim serwisie społecznościowym Truth Social, w któym poinformował, że osoba, która oddała strzały podczas kolacji, została ujęta. Dodał, że Secret Service i organy ścigania wspaniale się spisały.
Karol Nawrocki: Wyrażam solidarność z Prezydentem USA
Prezydent Karol Nawrocki zamieścił wpis na platformie X, w którym wyraził solidarność z prezydentem Trumpem po ataku i potępił ten akt przemocy.
Z najwyższym niepokojem przyjąłem informację o ataku podczas wydarzenia z udziałem Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Zdecydowanie potępiam każdy akt przemocy. Takie działania godzą w fundamenty państwa i demokracji. Wyrażam solidarność z Prezydentem USA oraz wszystkimi uczestnikami wydarzenia, których życie i zdrowie mogło być zagrożone
— napisał na platformie X Karol Nawrocki.
Stany Zjednoczone są i pozostaną naszym najważniejszym sojusznikiem
— dodał.
Adam Stankiewicz/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758927-prezydent-nawrocki-potepil-atak-na-donalda-trumpa
