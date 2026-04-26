Żałosne! Kierwiński wprost przyznał, że nie wsparł akcji Łatwoganga. Opowiadał za to o WOŚP. "Robi wielkie rzeczy, fantastyczne"

autor: Fratria
Influencer Piotr „Łatwogang” Garkowski w ciągu 9-dniowego streama na YouTubie zebrał znacznie ponad 200 milionów złotych dla Fundacji Cancer Fighters, wspierającej osoby z nowotworami. Tym wydarzeniem żyła cała Polska, jednak szef MSWiA Marcin Kierwiński wprost przyznał na antenie TVP Info w likwidacji, że nie wsparł tej akcji, za to zaczął opowiadać o… akcji WOŚP Jerzego Owsiaka, w którą co roku angażuje się całe państwo.

Polska żyje dziś akcją youtubera Łatwoganga, który zbiera pieniądze dla dzieci chorych na nowotwory, już ponad 200 milionów udało się zebrać w tej akcji, ale czy to znaczy, że państwo, rząd sobie nie radzi w tej kwestii, muszą obywatele zbierać pieniądze na pomoc dla chorych dzieci?

— zapytała swojego gościa szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego - należy przyznać, że wyjątkowo celnie - dziennikarka TVP Info w likwidacji Aleksandra Pawlicka. Co znamienne, Kierwiński nie odpowiedział wprost na to trudne pytanie.

Każda akcja, która daje dodatkowe pieniądze na walkę z nowotworami, to jest akcja, którą należy popierać. Wielkie gratulacje dla inicjatora, wielkie sprawa. Przez wiele lat tym żyliśmy i nadal pomaga WOŚP, robi wielkie rzeczy, fantastyczne

— mówił Kierwiński, przechodząc do wychwalania akcji WOŚP, bardzo chętnie promowanej przez obecne władze. Szef tej corocznej imprezy charytatywnej, Jerzy Owsiak, w czasie kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku wprost wsparł Koalicję Obywatelską, występując nawet na jej wiecu.

Kierwiński nie wsparł akcji Łatwoganga

A pan dorzucił swoją cegiełkę do tej akcji?

— dopytała jednak dziennikarka.

Do tej akcji nie, ale bardzo, bardzo doceniam

— wyznał szef MSWiA.

tkwl/TVP Info w likwidacji/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

