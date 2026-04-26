Influencer Piotr „Łatwogang” Garkowski w ciągu 9-dniowego streama na YouTubie zebrał znacznie ponad 200 milionów złotych dla Fundacji Cancer Fighters, wspierającej osoby z nowotworami. Tym wydarzeniem żyła cała Polska, jednak szef MSWiA Marcin Kierwiński wprost przyznał na antenie TVP Info w likwidacji, że nie wsparł tej akcji, za to zaczął opowiadać o… akcji WOŚP Jerzego Owsiaka, w którą co roku angażuje się całe państwo.
Polska żyje dziś akcją youtubera Łatwoganga, który zbiera pieniądze dla dzieci chorych na nowotwory, już ponad 200 milionów udało się zebrać w tej akcji, ale czy to znaczy, że państwo, rząd sobie nie radzi w tej kwestii, muszą obywatele zbierać pieniądze na pomoc dla chorych dzieci?
— zapytała swojego gościa szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego - należy przyznać, że wyjątkowo celnie - dziennikarka TVP Info w likwidacji Aleksandra Pawlicka. Co znamienne, Kierwiński nie odpowiedział wprost na to trudne pytanie.
Każda akcja, która daje dodatkowe pieniądze na walkę z nowotworami, to jest akcja, którą należy popierać. Wielkie gratulacje dla inicjatora, wielkie sprawa. Przez wiele lat tym żyliśmy i nadal pomaga WOŚP, robi wielkie rzeczy, fantastyczne
— mówił Kierwiński, przechodząc do wychwalania akcji WOŚP, bardzo chętnie promowanej przez obecne władze. Szef tej corocznej imprezy charytatywnej, Jerzy Owsiak, w czasie kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku wprost wsparł Koalicję Obywatelską, występując nawet na jej wiecu.
Kierwiński nie wsparł akcji Łatwoganga
A pan dorzucił swoją cegiełkę do tej akcji?
— dopytała jednak dziennikarka.
Do tej akcji nie, ale bardzo, bardzo doceniam
— wyznał szef MSWiA.
tkwl/TVP Info w likwidacji/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758926-kierwinski-wprost-przyznal-ze-nie-wsparl-akcji-latwoganga
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.