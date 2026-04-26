WIDEO

Prof. Cenckiewicz wystąpił na spotkaniu z prof. Czarnkiem! Oficjalnie poparł kandydata PiS na premiera. "Przyjechałem tu po zwycięstwo"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: PAP/Piotr Polak
Prof. Sławomir Cenckiewicz, który niedawno zrezygnował z kierowaniem Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, był gościem specjalnym spotkania prof. Przemysława Czarnka z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego. Były szef BBN powiedział wprost, że przybył tam, by poprzeć Czarnka jako kandydata na premiera. „Przyjechałem tu po zwycięstwo, po Twoje zwycięstwo” - zaznaczył historyk, wskazując na Czarnka.

Szanowni państwo, ja chyba nie przypadkiem przyjechałem do Piotrkowa Trybunalskiego, żeby poprzeć pana profesora Czarnka w jego misji zdobycia władzy dla patriotów, zdobycia władzy dla Polski. Mianowicie jest to miasto, w którym byłem profesorem na Akademii Piotrkowskiej i ekipa Tuska po 13 grudnia 2023 roku po prostu wyrzuciła mnie z pracy

— powiedział prof. Sławomir Cenckiewicz podczas wspomnianego spotkania.

Wracam tu po to, (…) żeby podkreślić, że przyjechałem poprzeć profesora Czarnka w jego misji, żeby on po prostu wygrał. Przyjechałem tu po zwycięstwo, po Twoje zwycięstwo

— dodał.

Co prezydent powiedział prof. Cenckiewiczowi?

Nawiązując do rocznicy śmierci majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” (30 kwietnia) zacytował jego słowa: „Broni nie oddam, munduru nie zdejmę”.

Przemysław Czarnek jest dziedzicem tych słów

— ocenił Cenckiewicz.

Osiągnął w życiu bardzo dużo, a może nawet wszystko. Ma życie poza polityką, a jednak zaangażował się, żeby odzyskać władzę z rąk antypolskiego rządu. Kiedy powiedziałem prezydentowi, że chcę się zaangażować po stronie Przemka, Karol Nawrocki powiedział mi: Tak, Przemka trzeba wspierać

— powiedział Cenckiewicz.

Czytaj także

tkwl/X/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych