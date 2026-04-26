Prof. Sławomir Cenckiewicz, który niedawno zrezygnował z kierowaniem Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, był gościem specjalnym spotkania prof. Przemysława Czarnka z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego. Były szef BBN powiedział wprost, że przybył tam, by poprzeć Czarnka jako kandydata na premiera. „Przyjechałem tu po zwycięstwo, po Twoje zwycięstwo” - zaznaczył historyk, wskazując na Czarnka.
Szanowni państwo, ja chyba nie przypadkiem przyjechałem do Piotrkowa Trybunalskiego, żeby poprzeć pana profesora Czarnka w jego misji zdobycia władzy dla patriotów, zdobycia władzy dla Polski. Mianowicie jest to miasto, w którym byłem profesorem na Akademii Piotrkowskiej i ekipa Tuska po 13 grudnia 2023 roku po prostu wyrzuciła mnie z pracy
— powiedział prof. Sławomir Cenckiewicz podczas wspomnianego spotkania.
Wracam tu po to, (…) żeby podkreślić, że przyjechałem poprzeć profesora Czarnka w jego misji, żeby on po prostu wygrał. Przyjechałem tu po zwycięstwo, po Twoje zwycięstwo
— dodał.
Co prezydent powiedział prof. Cenckiewiczowi?
Nawiązując do rocznicy śmierci majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” (30 kwietnia) zacytował jego słowa: „Broni nie oddam, munduru nie zdejmę”.
Przemysław Czarnek jest dziedzicem tych słów
— ocenił Cenckiewicz.
Osiągnął w życiu bardzo dużo, a może nawet wszystko. Ma życie poza polityką, a jednak zaangażował się, żeby odzyskać władzę z rąk antypolskiego rządu. Kiedy powiedziałem prezydentowi, że chcę się zaangażować po stronie Przemka, Karol Nawrocki powiedział mi: Tak, Przemka trzeba wspierać
— powiedział Cenckiewicz.
tkwl/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758924-prof-cenckiewicz-wystapil-na-spotkaniu-z-prof-czarnkiem
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.