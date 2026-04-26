Podczas spotkania kandydata PiS na premiera prof. Przemysława Czarnka z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego ujawniono, kto będzie rzecznikiem jego kampanii. To dobrze znane polityk PiS.
Miło mi poinformować, że będę wspierał prof. Czarnka jako rzecznik jego kampanii. Dziękuję za zaufanie i ruszamy do jeszcze cięższej pracy
— poinformował na platformie X Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik PiS.
warto zaznaczyć, że Kurzejewski być w sztabie Karola Nawrockiego podczas ostatniej kampanii prezydenckiej.
Czytaj także
tkwl/X
