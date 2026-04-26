KOMENTARZE

Szkodliwa wypowiedź Tuska o NATO i USA. Burza w sieci! "Polska powinna wzmacniać sojusz z USA, a nie go podważać"

  • Polityka
  • opublikowano:
Premier Donald Tusk / autor: Fratria
Premier Donald Tusk / autor: Fratria

Podczas gdy Niemcy naprawiają swoje relacje z USA, najbardziej proniemiecki polityk w Polsce, Donald Tusk podważa nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi” - napisał na portalu X Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera. Takich komentarzy polityków PiS na temat opublikowanego w piątek 24 kwietnia wywiadu Donalda Tuska dla „Financial Times” jest znacznie więcej.

Wiele zamieszania (co gorsza, nie tylko w Polsce) wywołał wywiad udzielony przez premiera Donalda Tuska brytyjskiemu dziennikowi „Financial Times”. Do artykułu odniósł się dziś prezes PiS Jarosław Kaczyński, ale również inni parlamentarzyści największej partii opozycyjnej.

Cegiełka Tuska w budowie niemieckiego „NATO 3.0”?

Publikujemy najciekawsze komentarze polityków PiS ws. haniebnej wypowiedzi premiera Donalda Tuska.

Donald Tusk podważa zaufanie do USA i sens art. 5 NATO. W czasie wojny za naszą granicą takie słowa osłabiają wiarygodność całego sojuszu. Na tym korzystają Niemcy, które chcą być kluczowym państwem w relacjach z USA i współtworzyć „NATO 3.0” na swoich warunkach. Każda taka wypowiedź to dla Berlina argument, by przejmować większą kontrolę nad bezpieczeństwem Europy. Polska powinna wzmacniać sojusz z USA, a nie go podważać

— napisał były szef MON Mariusz Błaszczak.

Podczas gdy Niemcy naprawiają swoje relacje z USA, najbardziej proniemiecki polityk w Polsce, Donald Tusk podważa nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. To część planu kanclerza Merza, który zakłada, że Niemcy wypełnią powstałą lukę i przejmą kontrolę nad Europą także w wymiarze militarnym. Przy użyciu Tuska jako zasłony dymnej Niemcy konsekwentnie budują swoją pozycję w kontaktach z Waszyngtonem i rozwijają koncepcję „NATO 3.0”, wzmacniając własne wpływy. Szkoda Polski

— skomentował poseł Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera oraz były minister edukacji i nauki.

Facet, który niestety jest w Polsce szefem rządu kombinował z Putinem przeciwko polskiemu Prezydentowi, przez lata wspierał niemiecką politykę, która doprowadziła do bankructwa europejskiej gospodarki i bezpieczeństwa, cynicznie grał presją hybrydową na granicy z Białorusią, w obliczu wojny na Ukrainie, atakuje prezydentów Polski i USA, paraliżuje BBN a teraz wprost kwestionuje sojusz z USA i straszy Polaków wojną! Kim jest? Jakich dowodów jeszcze potrzeba?

— pytał Piotr Gliński, były szef MKiDN.

Donald Tusk nie zachowuje się jak premier dużego europejskiego państwa, a jak dziecko szukające poklasku u kolegów ze starszych klas. Sprowadza nasze państwo do roli błazna zabawiającego europejskie elity kolejnymi awanturami z Ameryką. Co na tym zyskamy? Oczywiście nic. Co możemy stracić? Bardzo wiele. Kiedy nasz premier Donald Tusk uprawia swój cyrk, kanclerz Merz po cichu i skutecznie zapewnia Berlinowi pozycję głównego sojusznika Stanów Zjednoczonych w Europie. Czy nam się to podoba czy nie, najpotężniejszego państwa na świecie. Zamiast premiera rozdającego karty, mamy premiera-kelnera, który jest jedynie narzędziem antyamerykańskich zachodnich elit, które jednak (mimo, że położone na mapie w dużo bezpieczniejszym miejscu) nie prowadzą żadnej osobistej vendetty względem Trumpa. Czym szybciej pozbawimy go jakiegokolwiek wpływu na Polskę, tym lepiej!

— ocenia poseł Kacper Płażyński.

Jak ktoś, kto przez rosyjskie gazety określany był “człowiekiem Rosji w Warszawie”, może być wiarygodny w kwestiach bezpieczeństwa? Tu nie chodzi już tylko o krajową politykę, Donald Tusk w swojej wypowiedzi zaatakował Stany Zjednoczone - największego sojusznika Polski. Dymisja!

— pisze europoseł Anna Zalewska.

X/Joanna Jaszczuk

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych