„Podczas gdy Niemcy naprawiają swoje relacje z USA, najbardziej proniemiecki polityk w Polsce, Donald Tusk podważa nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi” - napisał na portalu X Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera. Takich komentarzy polityków PiS na temat opublikowanego w piątek 24 kwietnia wywiadu Donalda Tuska dla „Financial Times” jest znacznie więcej.
Wiele zamieszania (co gorsza, nie tylko w Polsce) wywołał wywiad udzielony przez premiera Donalda Tuska brytyjskiemu dziennikowi „Financial Times”. Do artykułu odniósł się dziś prezes PiS Jarosław Kaczyński, ale również inni parlamentarzyści największej partii opozycyjnej.
Cegiełka Tuska w budowie niemieckiego „NATO 3.0”?
Publikujemy najciekawsze komentarze polityków PiS ws. haniebnej wypowiedzi premiera Donalda Tuska.
Donald Tusk podważa zaufanie do USA i sens art. 5 NATO. W czasie wojny za naszą granicą takie słowa osłabiają wiarygodność całego sojuszu. Na tym korzystają Niemcy, które chcą być kluczowym państwem w relacjach z USA i współtworzyć „NATO 3.0” na swoich warunkach. Każda taka wypowiedź to dla Berlina argument, by przejmować większą kontrolę nad bezpieczeństwem Europy. Polska powinna wzmacniać sojusz z USA, a nie go podważać
— napisał były szef MON Mariusz Błaszczak.
Podczas gdy Niemcy naprawiają swoje relacje z USA, najbardziej proniemiecki polityk w Polsce, Donald Tusk podważa nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. To część planu kanclerza Merza, który zakłada, że Niemcy wypełnią powstałą lukę i przejmą kontrolę nad Europą także w wymiarze militarnym. Przy użyciu Tuska jako zasłony dymnej Niemcy konsekwentnie budują swoją pozycję w kontaktach z Waszyngtonem i rozwijają koncepcję „NATO 3.0”, wzmacniając własne wpływy. Szkoda Polski
— skomentował poseł Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera oraz były minister edukacji i nauki.
Facet, który niestety jest w Polsce szefem rządu kombinował z Putinem przeciwko polskiemu Prezydentowi, przez lata wspierał niemiecką politykę, która doprowadziła do bankructwa europejskiej gospodarki i bezpieczeństwa, cynicznie grał presją hybrydową na granicy z Białorusią, w obliczu wojny na Ukrainie, atakuje prezydentów Polski i USA, paraliżuje BBN a teraz wprost kwestionuje sojusz z USA i straszy Polaków wojną! Kim jest? Jakich dowodów jeszcze potrzeba?
— pytał Piotr Gliński, były szef MKiDN.
Donald Tusk nie zachowuje się jak premier dużego europejskiego państwa, a jak dziecko szukające poklasku u kolegów ze starszych klas. Sprowadza nasze państwo do roli błazna zabawiającego europejskie elity kolejnymi awanturami z Ameryką. Co na tym zyskamy? Oczywiście nic. Co możemy stracić? Bardzo wiele. Kiedy nasz premier Donald Tusk uprawia swój cyrk, kanclerz Merz po cichu i skutecznie zapewnia Berlinowi pozycję głównego sojusznika Stanów Zjednoczonych w Europie. Czy nam się to podoba czy nie, najpotężniejszego państwa na świecie. Zamiast premiera rozdającego karty, mamy premiera-kelnera, który jest jedynie narzędziem antyamerykańskich zachodnich elit, które jednak (mimo, że położone na mapie w dużo bezpieczniejszym miejscu) nie prowadzą żadnej osobistej vendetty względem Trumpa. Czym szybciej pozbawimy go jakiegokolwiek wpływu na Polskę, tym lepiej!
— ocenia poseł Kacper Płażyński.
Jak ktoś, kto przez rosyjskie gazety określany był “człowiekiem Rosji w Warszawie”, może być wiarygodny w kwestiach bezpieczeństwa? Tu nie chodzi już tylko o krajową politykę, Donald Tusk w swojej wypowiedzi zaatakował Stany Zjednoczone - największego sojusznika Polski. Dymisja!
— pisze europoseł Anna Zalewska.
X/Joanna Jaszczuk
