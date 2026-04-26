Co łączy Zondacrypto i Amber Gold? Mocny wpis Ziobry! "Nielegalnie przejętą przez Tuska prokuratura, dała firmie 'certyfikat uczciwości'"

Poseł Zbigniew Ziobro / autor: Fratria
Nielegalnie przejętą przez Tuska prokuratura, dała firmie Zondacrypto ‘certyfikat uczciwości’. W 2024 r. umorzyła postępowanie stwierdzając, że działa bez zarzutów i uczciwie” - napisał na portalu X Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości. Sprawę Zondacrypto polityk opozycji porównał do afery Amber Gold. „Wrócił Tusk- wróciło okradanie Polaków i państwo gwarantujące bezkarność oszustwom” - ocenił.

Rząd Donalda Tuska uderza w opozycję i prezydenta tematem kryptowalut i firmą Zondacrypto. Mało tego, politycy Koalicji Obywatelskiej (i to nie „drugi garnitur”, lecz parlamentarzyści z ważną pozycją w rządzie lub partii) nie wahają się używać do tego celu zdjęć wygenerowanych przez AI, w dodatku w wyjątkowo słabej jakości.

Wrócił Tusk, wróciło okradanie Polaków”

Były szef MS i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, ścigany obecnie przez upolitycznioną prokuraturę, we wpisie na portalu X zwrócił uwagę na drugie dno sprawy.

Wrócił Tusk - wróciło okradanie Polaków i państwo gwarantujące bezkarność oszustwom. Kiedyś bezczynność Tuska pozwoliła Amber Gold ukraść oszczędności życia tysiącom Polaków. Tusk wtedy nie ostrzegł. Nie kiwnął palcem. Nie zrobił nic co powinien uczynić polski Premier

— napisał Ziobro.

Teraz pod jego nosem, znów dokładnie działo się to samo. Jak donoszą media, Zondakrypto miesiącami miała drenować pieniądze Polaków i wyprowadzać je za granicę. Wszystko wskazuje, że tysiące ludzi znów straciło oszczędności życia. Również dziś, jak i kiedyś liczne podmioty, w tym media poniosły straty wizerunkowe bo nie było ostrzeżenia, które być powinno. Bo Tusk i podległe mu służby i instytucje nie zrobiły tego co było ich bezwzględnym, „psim” obowiązkiem - nie przeciwdziałały finansowym przekrętom, nie kiwnęły palcem by ostrzec i uprzedzić o zagrożeniu. To nie tylko bierność i zaniechania, bo nielegalnie przejętą przez Tuska prokuratura, dała firmie Zondacrypto „certyfikat uczciwości”. W 2024 r. umorzyła postępowanie stwierdzając, że działa bez zarzutów i uczciwie. To wszystko razem, to kolejna ciężka kompromitacja Donalda Tuska jako premiera

— dodał.

W jednym Donald Tusk jest mistrzem: w kłamstwach i pomówieniach. W końcu musi stanąć przed sądem. Fundacja Instytut Polski Suwerennej złożyła już przeciwko niemu prywatny akt oskarżenia

— podsumował były minister.

