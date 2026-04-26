„Po raz kolejny politycy sięgają po obrazy przerobione lub wygenerowane przez sztuczną inteligencję i publikują je bez jasnego oznaczenia. Tym razem dotyczy to wpisów Jana Grabca i Romana Giertycha, którzy udostępnili zmodyfikowane zdjęcie sugerujące istnienie baneru ‘Zondacrypto’” - napisał Demagog na portalu X, odnosząc się do próby dezinformacji prominentnych polityków Koalicji 13 Grudnia, którzy za pomocą fejkowego zdjęcia chcieli skleić aferę z Zondacrypto z Prawem i Sprawiedliwością.
Koalicja 13 Grudnia z uporem maniaka próbuje przykleić aferę z Zondacrypto do prezydenta Karola Nawrockiego oraz Prawa i Sprawiedliwości. W mediach co chwilę słychać wypowiedzi prominentnych polityków obecnego rządu (na czele z Donaldem Tuskiem), które zrzucają winę na prawicę. To jest już tradycją, że ekipa Tuska, która rządzi od grudnia 2023 roku, wszelkie niepowodzenia i afery zrzuca na karb poprzedniej władzy. Koalicja 13 Grudnia zachowuje się tak, jakby była ciągle w opozycji, a nie kierowała Polską…
Czytaj także
Wczoraj doszło do bardzo dużego zakłamania ze strony szefa KPRM Jana Grabca oraz wiceprzewodniczącego KO Romana Giertycha. Politycy z ramienia Tuska opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcie członków PiS na tle logotypu Zondacrypto. Problemem jest to, iż zdjęcie zostało przerobione, a Giertych i Grabiec nawet o tym się nie zająknęli.
Czytaj także
„To nie jest autentyczna fotografia”
Obrzydliwa manipulacja ludzi Tuska wywołała sprzeciw nawet w Demagogu, który kojarzony jest raczej z przychylnością do obecnej władzy.
Po raz kolejny politycy sięgają po obrazy przerobione lub wygenerowane przez sztuczną inteligencję i publikują je bez jasnego oznaczenia. Tym razem dotyczy to wpisów Jana Grabca i Romana Giertycha, którzy udostępnili zmodyfikowane zdjęcie sugerujące istnienie baneru “Zondacrypto”
— czytamy we wpisie zamieszczonym na portalu X.
To nie jest autentyczna fotografia. Oryginalne zdjęcie pochodzi z 2023 roku i przedstawia wydarzenie PiS z hasłem “Bezpieczna przyszłość”. Napis “Zondacrypto” został dodany cyfrowo
— dodał Demagog.
Czytaj także
