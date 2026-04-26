Fałszywki Grabca i Giertycha ws. PiS. Nawet Demagog nie wytrzymał dezinformacji Koalicji 13 Grudnia! "To nie jest autentyczna fotografia"

Ścianka z logiem Koalicji Obywatelskiej w Sejmie oraz wpis Demagoga (screen z X) / autor: Fratria/X-Demagog (screen)
Po raz kolejny politycy sięgają po obrazy przerobione lub wygenerowane przez sztuczną inteligencję i publikują je bez jasnego oznaczenia. Tym razem dotyczy to wpisów Jana Grabca i Romana Giertycha, którzy udostępnili zmodyfikowane zdjęcie sugerujące istnienie baneru ‘Zondacrypto’” - napisał Demagog na portalu X, odnosząc się do próby dezinformacji prominentnych polityków Koalicji 13 Grudnia, którzy za pomocą fejkowego zdjęcia chcieli skleić aferę z Zondacrypto z Prawem i Sprawiedliwością.

Koalicja 13 Grudnia z uporem maniaka próbuje przykleić aferę z Zondacrypto do prezydenta Karola Nawrockiego oraz Prawa i Sprawiedliwości. W mediach co chwilę słychać wypowiedzi prominentnych polityków obecnego rządu (na czele z Donaldem Tuskiem), które zrzucają winę na prawicę. To jest już tradycją, że ekipa Tuska, która rządzi od grudnia 2023 roku, wszelkie niepowodzenia i afery zrzuca na karb poprzedniej władzy. Koalicja 13 Grudnia zachowuje się tak, jakby była ciągle w opozycji, a nie kierowała Polską…

Wczoraj doszło do bardzo dużego zakłamania ze strony szefa KPRM Jana Grabca oraz wiceprzewodniczącego KO Romana Giertycha. Politycy z ramienia Tuska opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcie członków PiS na tle logotypu Zondacrypto. Problemem jest to, iż zdjęcie zostało przerobione, a Giertych i Grabiec nawet o tym się nie zająknęli.

To nie jest autentyczna fotografia"

Obrzydliwa manipulacja ludzi Tuska wywołała sprzeciw nawet w Demagogu, który kojarzony jest raczej z przychylnością do obecnej władzy.

Po raz kolejny politycy sięgają po obrazy przerobione lub wygenerowane przez sztuczną inteligencję i publikują je bez jasnego oznaczenia. Tym razem dotyczy to wpisów Jana Grabca i Romana Giertycha, którzy udostępnili zmodyfikowane zdjęcie sugerujące istnienie baneru “Zondacrypto”

— czytamy we wpisie zamieszczonym na portalu X.

To nie jest autentyczna fotografia. Oryginalne zdjęcie pochodzi z 2023 roku i przedstawia wydarzenie PiS z hasłem “Bezpieczna przyszłość”. Napis “Zondacrypto” został dodany cyfrowo

— dodał Demagog.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

