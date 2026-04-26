Prezes PiS krytykuje Tuska za jego wypowiedź dla "FT": Kolejny raz dał się podpuścić i wykonał dyspozycje z Berlina. Znów został ograny

Prezes PiS Jarosław Kaczyński / autor: Fratria
Prezes PiS Jarosław Kaczyński / autor: Fratria

Kolejny raz Tusk dał się podpuścić i wykonał dyspozycje z Berlina, atakując Amerykanów i de facto podważając sens art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który gwarantuje wzajemną, sojuszniczą obronę” - czytamy we wpisie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który został opublikowany na platformie X. Wpis nawiązuje do wywiadu szefa polskiego rządu dla brytyjskiego dziennika „Financial Times”.

Donald Tusk powiedział w opublikowanym w piątek wywiadzie dla „Financial Times”, że czasami „ma pewne problemy” z wiarą, że artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego o wzajemnej obronie sojuszników w NATO nadal obowiązuje. Podkreślił, że USA traktują Polskę jako jednego z najlepszych i najbliższych sojuszników w Europie, ale kluczowe jest, jak zadziałałoby to w praktyce, gdyby „coś się wydarzyło”.

Prezes PiS nawiązując do wypowiedzi Tuska napisał w mediach społecznościowych, że szef polskiego rządu „niszczy relacje polsko-amerykańskie”.

Kolejny raz Tusk dał się podpuścić i wykonał dyspozycje z Berlina, atakując Amerykanów i de facto podważając sens art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który gwarantuje wzajemną, sojuszniczą obronę. Tusk niszczy relacje polsko-amerykańskie, a w tym czasie Niemcy zacieśniają współpracę z Amerykanami nad koncepcją NATO 3.0. Tusk znowu ograny. Rządzi nami agentura czy ludzie, którym Bóg poskąpił jakichkolwiek zdolności politycznych? Ta diagnoza jest i tak bardzo łagodna i optymistyczna

— czytamy.

kk/PAP/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

