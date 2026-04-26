Tusk bezmyślnie podważa NATO. Miller nie kryje irytacji: "Stawiam tezę, że one nie ułatwiły nam sytuacji"; "Po co straszyć obywateli"

Leszek Miller / autor: Fratria
Można coś powiedzieć w cztery oczy i nie można czegoś powiedzieć w mediach (…). Te słowa pana premiera zostały skomentowane i przez Biały Dom i przez ambasadora. To oznacza, że przywiązano do nich odpowiednią wagę. Stawiam tezę, że one nie ułatwiły nam sytuacji” - powiedział Leszek Miller na antenie Polsat News, odnosząc się do wypowiedzi Donalda Tuska dla „Financial Times”, gdzie podważył NATO.

Donald Tusk powiedział w rozmowie z „Financial Times”, że „największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach (NATO)”. Ostrzegł jednocześnie, że Rosja może zaatakować członka Sojuszu w perspektywie „raczej miesięcy niż lat”. Najprawdopodobniej stwierdził, że UE powinna wzmocnić własną klauzulę wzajemnej obrony zawartą w art. 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

Nie ułatwiły nam sytuacji”

O słowa szefa Koalicji 13 Grudnia został zapytany były premier Leszek Miller.

— powiedział na antenie Polsat News.

Można oczywiście rozważać o budowie jakichś alternatywnych europejskich sił i tak dalej. Tyle, że NATO bez Stanów Zjednoczonych to faktycznie jest papierowy tygrys

— dodał.

62 proc. budżetu NATO to są Stany Zjednoczone. Jeżeli odejmiemy te 62 proc. z budżetu NATO, to co zostanie? Jakieś drobiazgi zostaną

— zauważył Miller.

Po co straszyć obywateli”

W wywiadzie Tusk dodał, że Rosja może zaatakować członka NATO w przeciągu „raczej miesięcy niż lat”. Miller wskazał, że Tusk uprawia demagogię, z czego jest oczywiście znany od lat.

Po co straszyć obywateli skoro wiadomo, że żadnej agresji w ciągu miesięcy nie będzie?

— zapytał.

Jeżeli Tusk wierzy w to, co mówi, to ja oczekuję, że w przyszłym tygodniu odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, w którym premier zdradzi informacje, co się może zdarzyć i jak Polska jest na to przygotowana. Prezydent odbędzie Radę Bezpieczeństwa Narodowego w tym samym celu, a Polska złoży wniosek do rady Północnoatlantyckiej o specjalne posiedzenia NATO

— powiedział były premier.

xyz/wPolityce/Polsat News

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

