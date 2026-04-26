Powszechnie wiadomo, że prezydent Karol Nawrocki jest fanem boksu. Podczas swojej prezydentury Karol Nawrocki już nie raz oglądał mecze piłki nożnej na stadionie, tym razem głowa państwa pojawiła się na gali bokserskiej, a konkretnie Estimet Rocky Boxing Night 24 w Kościerzynie.
Prezydentowi podczas gali towarzyszyli jego syn Daniel, a także zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz.
Zwycięstwo Polaka w walce wieczoru
Głowa państwa miała podczas gali powody do zadowolenia. W walce wieczoru Kacper Meyna pokonał Amerykanina Juniora Anthony’ego Wrighta przez nokaut już w pierwszej rundzie, zdobywając tym samym pas międzynarodowego mistrza Polski w wadze ciężkiej.
