KOMENTARZE

Bezczelność! Giertych grozi prezydentowi: Za ujawnienie aneksu WSI powinna spotkać decydenta i podżegaczy jedną kara: dożywocie

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Prezydent Karol Nawrocki zamierza opublikować aneks do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Rozpoczął już formalno-prawny etap zmierzający na końcu do odtajnienia aneksu. Mec. Roman Giertych, poseł KO, zdradził na platformie X, że czytał ten aneks. W jego ocenie w przypadku jego odtajnienia prezydent Karol Nawrocki powinien resztę życia spędzić w więzieniu. Swoista groźba Giertycha wywołała lawine krytyki w sieci.

Czytałem aneks do raportu WSI. Grafomania połączona z ujawnieniem naszych aktywów personalnych. Za ujawnienie powinna spotkać decydenta i podżegaczy jedną kara: dożywocie

— napisał na platformie X mec. Roman Giertych, poseł KO.

Burza w sieci

Wpis Giertycha wywołał lawinę komentarzy w sieci.

To za „grafomanię” grozi Pan dożywociem? To nielogiczne i niedorzeczne

— stwierdził Rafał Dudkiewicz, użytkownik X.

Zgoda. Czytanie grafomanii powinno być karane dożywociem. Ale kto udostępnił aneks panu Giertychowi, kiedy i w jakim trybie?

— zapytała Marzena Paczuska, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Straszy. Całe życie straszy innych. Cała ta kariera - od MW i LPR po KO - oparta jest na zastraszaniu tych, co nie z nim

— ocenił Ryszard Michalak, użytkownik X.

Waldemarze Żurek, proszę mnie oświecić, komu należy zgłosić, że Roman Giertych miał nielegalny dostęp do aneksu do raportu WSI, no bo chyba to był nielegalny dostęp, prawda?

— zapytała agniecha, użytkowniczka X.

Romuś, jak ciebie to boli, to jest ewidentny dowód, że raport dawno powinien być opublikowany

— stwierdził Lech Mucha, użytkownik X.

Czytaj także

tkwl/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych