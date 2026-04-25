Polscy politycy, celebryci i inni przedstawiciele elit, mniej lub bardziej świadomie, wzięli udział w starannie przygotowanym przez Kreml ataku na Polskę. Nieznane fakty dotyczące genezy i przebiegu operacji „Śluza” ujawni już w poniedziałek, 27 kwietnia, telewizja wPolsce24. Start o godz. 20.10!
Umiejętne kierowanie strumieniami ludzi co najmniej od lat 70. zeszłego wieku jest tajną bronią kremlowskich służb specjalnych. Moskwa używała i używa „inżynierii przymusowej migracji” by destabilizować państwa uważane przez siebie za wrogie. Takie operacje przeprowadzono m.in. podczas emigracji sowieckich Żydów do USA, w czasie eksodusu Kubańczyków na Florydę czy podczas kryzysu na granicy rosyjsko-fińskiej w 2015 roku.
W roku 2021 przyszedł czas na operację „Śluza”. Celem była Polska. Architektami ataku – Łukaszenko i Putin.
Mieliśmy do czynienia z sytuacją moderowaną, sytuacją sterowaną
— mówi w reportażu „Piąta Kolumna”, który zostanie wyemitowany przez telewizję wPolsce24 ppłk rez. Maciej Korowaj, mający za sobą wiele lat w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
Nie trzeba zajmować terytorium państwa, wystarczy podzielić społeczeństwo
— dodaje gen. bryg. pilot r. Dariusz Wroński.
Fakty dotyczące operacji „Śluza”
W reportażu Stanisława Pyrzanowskiego ujawnione zostaną nowe fakty dotyczące planowania i przebiegu operacji „Śluza”. Zobaczymy także tych wszystkich, którzy zagrali wówczas – świadomie bądź nie – w orkiestrze Putina. Od rosyjskich szpiegów, jak Paweł Rubcew, przez rozmaitych „aktywistów”, celebrytów i sędziów po najwyższych rangą polityków, z dzisiejszym premierem Donaldem Tuskiem na czele.
Ja nie będę oceniał tych ludzi, ja oceniam metodę
— mówi w rozmowie ze Stanisławem Pyżanowskim ppłk rez. Maciej Korowaj.
Rosjanie perfekcyjnie nas rozegrali. Te osoby złapały się na ten chwyt związany z potrzebą wsparcia humanitarnego. Służby zaś zostały postawione w sytuacji winnego tego wszystkiego, co się działo
— dodaje.
Wstrząsający reportaż „Piąta kolumna” już w poniedziałek, 27 maja, o godz. 20.10 na antenie telewizji wPolsce24.
