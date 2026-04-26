„Sprawa oczywiście musi być wyjaśniona, pojawia się wiele kontrowersji. Niestety kierowcy często jeżdżą zbyt szybko na takich prostych odcinkach drogi. Nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Często wyprzedzają praktycznie na żyletki” - powiedział były główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24, zapytany o sprawę śmierci posła Lewicy Łukasza Litewki.
23 kwietnia br., w Dąbrowie Górniczej doszło do śmiertelnego wypadku. Śmierć poniósł poseł Lewicy, Łukasz Litewka.
Według ustaleń prokuratury, kierujący pojazdem 58-latek zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w prawidłowo poruszającego się rowerzystę (Litewkę). Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Prokuratura zapowiedziała skierowanie wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Andzel poinformował na platformie X o złożeniu szeregu interwencji poselskich do Ministerstwa Sprawiedliwości i organów ścigania w związku ze śmiercią posła Łukasza Litewki.
W sprawach tej rangi nie może być niedopowiedzeń
— podkreślił.
„Sprawa oczywiście musi być wyjaśniona”
Przykry temat został poruszony w rozmowie z Alvinem Gajadhurem na antenie Telewizji wPolsce24.
Od dawna jest to problem. Uważam, że droga jest jedna, powinniśmy wzajemnie się szanować, zarówno kierowcy, jak i rowerzyści oraz piesi. Wszyscy chcemy dotrzeć bezpiecznie do celu. Powinniśmy się szanować. Sprawa oczywiście musi być wyjaśniona, pojawia się wiele kontrowersji. Niestety kierowcy często jeżdżą zbyt szybko na takich prostych odcinkach drogi. Nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Często wyprzedzają praktycznie na żyletki
— powiedział były główny Inspektor Transportu Drogowego.
„Prewencja i kontrola”
Słyszymy praktycznie codziennie o tragicznych wypadkach, potrąceniach pieszych, rowerzystów. Musi być dobra egzekucja przepisów. Czy zaostrzyć? Trzeba o tym oczywiście rozmawiać. Dużo jeżdżę po Polsce i coraz mniej widzę patroli ruchu drogowego na drogach. To mnie naprawdę przeraża, bo kiedyś nawet prewencyjnie policjanci stali na poboczu, prowadzili kontrolę. Teraz potrafię przejechać kilkaset kilometrów i nie zobaczyć żadnego patrolu. Ma to chyba związek z wakatami w policji, więc to jest naprawdę bulwersująca sprawa. Jest coraz mniej policjantów, a więcej jest samochodów. Ludzie jeżdżą jak jeżdżą, więc powinna być też prewencja i kontrola
— dodał były doradca prezydenta Andrzeja Dudy.
„Mamy jedno życie”
Z tego co słyszeliśmy, to nie było świadków. Nikt nie jechał, więc droga była tak naprawdę pusta. Niestety często tak się zdarza, że kierowca widzi pustą drogę, ładna pogoda, niestety jedzie szybko. Nie chcę mówić jak było w tym przypadku, ale tak jest niejednokrotnie, że kierowcy czują, że są nieśmiertelnymi mistrzami za kierownicą. Życie mamy jedno, więc apeluję o rozwagę do wszystkich użytkowników ruchu drogowego. W każdym momencie może dojść do nieprzewidzianej sytuacji. Zachowujmy ostrożność, bądźmy odpowiedzialni za kierownicą, ponieważ mamy jedno życie
— zakończył Gajadhur.
xyz/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758823-tragiczna-smierc-posla-litewki-gajadhur-wiele-kontrowersji
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.