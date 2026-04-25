„Konstytucja obowiązuje, decyzje inwestycyjne muszą być nakierowane na dobro Polaka” - podkreślił w sobotę wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. Należy w zmodyfikowany i umiejętny sposób spojrzeć na trzy filary społecznej gospodarki rynkowej, zarysowane w konstytucji - dodał.
Czarnek zabrał głos podczas zorganizowanej przez PiS konferencji na temat gospodarki i finansów, pod hasłem „Myśląc Polska: Alternatywa 2.0”. Podobną nazwę nosiły również większe konwencje tego ugrupowania, które odbywały się w roku 2025, 2019 i 2015. – przygotowano wówczas m.in. założenia programowe PiS przed wyborami parlamentarnymi.
Kandydat PiS na premiera przypomniał, że konstytucja obowiązuje i zgodnie z konstytucyjną zasadą społecznej gospodarki rynkowej, dlatego decyzje inwestycyjne muszą być „nakierowane na dobro Polaka”.
Musimy ponownie pomyśleć o tych wszystkich, którzy byli świadkami wielkiego rozwoju gospodarczego naszego państwa i rozwoju również zasobności naszych rodzin w Polsce przez te 8 lat, kiedy rządziliśmy
— podkreślił Czarnek.
Trzy filary
Według niego, należy wrócić i w sposób zmodyfikowany oraz umiejętny ponownie spojrzeć na „trzy filary” zarysowane w polskiej konstytucji, jako filary społecznej gospodarki rynkowej. Czyli, jak wymieniał - wolność działalności gospodarczej, własność prywatna i podmioty publiczne.
Zapewnił, że jeżeli podmioty publiczne występują wolnym rynku i prowadzą działalność gospodarczą, to robią to tylko tam gdzie to jest „strategicznie konieczne”. Według polityka, są to obszary, których „nie można pozostawić tylko i wyłącznie wolnemu rynkowi” w tym - jak wymienił - wodociągi, kanalizacje, transport publiczny czy zbrojeniówka.
„Myśląc Polska”
W ramach cyklu „Myśląc Polska” PiS zorganizowało w ostatnich miesiącach kilka konferencji, poświęconych propozycjom rozwiązań w obszarach takich jak: rolnictwo, ochrona zdrowia, obronność i edukacja.
Adrian Siwek/PAP
