Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że Polska znajduje się w „momencie absolutnie przełomowym”.
Nasze położenie geograficzne, zresztą od zawsze było dla nas zwykle przekleństwem, ale dzisiaj, w tych czasach, ku którym zmierzamy, ono nadal może być albo przekleństwem, albo błogosławieństwem. Możemy skorzystać na tym położeniu, w tym konkretnym miejscu Europy. Ale żeby tak się stało, musi zaistnieć kilka warunków
— powiedział.
Wśród tych warunków jest bardzo głęboki namysł i przebudowa całego naszego modelu, całej doktryny gospodarczej, można rzec
— dodał.
Zbrojenia
Morawiecki odniósł się także do kwestii zbrojeń.
To nie może być tak, że 20-30% tego budżetu, który przeznaczamy na sprzęt, na uzbrojenie, przemysł zbrojeniowy, ląduje w Polsce, a 80% przekazujemy za granicę
— zaznaczył.
Wiem, że politycy mało się tym interesują. Ma być 5% PKB na uzbrojenie. Muszą się znaleźć. Nie, szanowni państwo. Jeżeli nie będzie to sprzęgnięte we właściwy sposób w makro i mikro ekonomię, to za 2-3 lata deficyty nas tak uderzą, że utrata suwerenności nie będzie manu militari od strony wschodniej, tylko będzie utrata suwerenności finansowej, gospodarczej, a potem będziemy coraz słabszym, mniej liczącym się krajem
— zauważył.
Dług publiczny
Były premier zwrócił także na rosnący dług publiczny.
Dzisiaj, od 3 lat, mamy gwałtowny przyrost długu publicznego. Ten dług publiczny, odzwierciedlający się w każdorocznych deficytach, powoduje, że nasza zależność od zagranicy za chwilę będzie rosła coraz mocniej
— przestrzegł.
Dziś ona nie jest jeszcze tak bardzo widoczna, jest widoczna pośrednio przez sektor bankowy
— dodał.
Nowoczesne państwo polskie
Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska musi zmierzyć się z nowoczesnością.
Tak jak polska droga do niepodległości wiodła przez myśli nowoczesnego Polaka, tak polska droga do utrwalenia niepodległości, do tej naszej największej wartości, dla której żyjemy, wielu z nas żyje, musi wieść przez nowoczesne państwo polskie
— ocenił.
My się z tą nowoczesnością musimy zmierzyć, my naszą polską dumę narodową opierać właśnie o to, że jesteśmy narodem zdolnym, utalentowanym, pracowitym, takim który potrafi na tej nie najbardziej żyznej na świecie na skutek setek lat historii glebie gospodarczej wypracować piękny plon, że jesteśmy narodem, który tworzy dobra kultury, które są znane na całym świecie. Jesteśmy narodem, który ma sukcesy sportowe, znane na całym świecie
— stwierdził.
Nie ma ptaka, który frunie dobrze na jednym skrzydle, w ogóle nie ma takiego ptaka. Są te ptaki dodo, ale one chyba ledwo co umieją podfrunąć. Szybujmy za tym na tych dwóch skrzydłach, starajmy się dbać o każdą złotówkę, wydawać ją w sposób efektywny, produktywny, bo mamy ich mało. Mamy ich dużo mniej niż nasi podstawowi konkurenci i przebudowujmy naszą całą politykę gospodarczą w duchu takich zasad, które wydawały nam się fundamentem polityki gospodarczej, a które okazały się mitem, z którymi musimy się zmierzyć
— wskazał.
Sprawa Chin
Szef EKR odniósł się także do kwestii geopolitycznych.
My dzisiaj musimy, rzucam to hasło, bardzo ostro, tej drugiej największej, a może na równi największej potędze świata - przestańmy subsydiować Chiny natychmiast. Poprzez naszą politykę gospodarczą, handlową, podatkową
— stwierdził.
Przecież my za europejskie, a więc i polskie pieniądze sponsorujemy 4-5 potężnych chińskich przemysłów, które powstały właściwie z niczego i będą dominować nad światem przez kolejne dekady, jeżeli się nie stanie jakiegoś innego typu przełom
— dodał.
Adrian Siwek/300 Polityka
