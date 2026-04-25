TYLKO U NAS. Nie Gdańsk a Danzig Tuska. Semka w "Salonie Dziennikarskim": "Nie powinien używać tak łatwo nazwy niemieckiej"

Zdjecie ilustracyjne / autor: Donald Tusk
Zdjecie ilustracyjne / autor: Donald Tusk

Donald Tusk w rozmowie z Emmanuelem Macronem użył niemieckiej nazwy Gdańska - Danzig. Sprawa wywołała niemałe poruszenie. Sprawa komentowano w dzisiejszym „Salonie Dziennikarskim” na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli redaktorzy: Agnieszka Romaszewska, Piotr Semka, Stanisław Janecki i Jerzy Szmit.

Danzig Tuska

Premier Donald Tusk podczas spotkania z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Gdańsku próbował po angielsku nakreślić swojemu gościowi tragiczną historię II wojny światowej. Uwagę internautów przykuło jednak coś innego, a mianowicie - nazwa miasta, które Tusk zawsze określa jako swoje ukochane. Wydawać by się mogło, że chodzi o polski Gdańsk, jednak premierowi wyszedł… niemiecki Danzig. Żeby było śmieszniej, Tusk pochwalił się później wiadomością, jaką miał otrzymać od Macrona po wizycie. Francuski przywódca najwyraźniej wiedział jednak, że gościł wczoraj w mieście polskim, a nie niemieckim.

Czytaj także

Powinien unikać tej nazwy”„

Wstąpię w nietypowej roli obrońcy Donalda Tuska. Tusk w pierwszej kolejności powiedział: Gdańsk. Macron nie zrozumiał i wtedy Tusk powiedział Danzig, bo ma świadomość, że we Francji te nazwy występują równolegle. Nie powinien tego mówić, powinien unikać tej nazwy. Jeżeli Macron nie zrozumiał, to powinien powiedzieć miasto, w którym jesteśmy albo nasze miasto. Albo powiedzieć, że Gdańsk to jest polska nazwa Danzig. Nie powinien używać tak łatwo nazwy niemieckiej, ponieważ w naszym interesie jest propagowanie polskiej nazwy. Tak jak zresztą Francuzi nauczyli się nazwy Wilnius, a nie mówią Wilno. Ludzie o mentalności Platformy Obywatelskiej na zasadzie dezynwoltury odkręcają rzeczy, które mają niejednoznacznie złą konotację. Takim przykładem są uparte próby używania nazwy „Wieża Bismarcka” w Szczecinie

— powiedział Piotr Semka.

Najbardziej zaswastykowanym miastem”

Było wolne miasto Gdańsk, po raz pierwszy za Napoleona, ponieważ w czasie zaborów Gdańsk został odebrany koronie Królestwa Polskiego. Gdańsk był znacznie dłużej przy Polsce. Polski premier nie powinien nigdy użyć niemieckiej nazwy, dlatego, że to się kojarzy z latami 30. XX wieku, gdy Gdańsk był najbardziej zaswastykowanym miastem w Europie

— dodał Stanisław Janecki.

Czytaj także

Polski premier powinien powiedzieć Gdańsk”

Myślę, że mamy ważniejsze problemy, ale generalnie tak, jako polski premier powinien powiedzieć Gdańsk

— stwierdziła Agnieszka Romaszewska.

Powstają niemieckie portale

Jerzy Szmit odniósł się przy okazji do kwestii regermanizacji.

Nazwali muzeum w Morągu, Muzeum Prus Górnych. Zaczynają funkcjonować portale Allenstein, które opowiadają o historii Olsztyna

— powiedział.

Czytaj także

Zespół wPolityce.pl

