Prezes PiS przedstawił nową propozycję dotyczącą polskiej energetyki. „Chodzi o wykorzystanie procesów gazyfikacyjnych w stosunku do węgla, do węgla kamiennego, biomasy, także odpadów. Ten gaz może być z bardzo różnych źródeł i można od niego oddzielać CO2 i zmieniać w paliwa, w mocznik i jednocześnie nie mamy wtedy problemów z emisją” - wyjaśnił.
Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę na propozycje, które „parę lat temu zostały uznane za zbyt drogie, za niewarte podjęcia”.
Dzisiaj trzeba po raz kolejny to przemyśleć. Patrzę na posła Włodzimierza Tomaszewskiego, który jest rzecznikiem tego przedsięwzięcia. Chodzi o wykorzystanie procesów gazyfikacyjnych w stosunku do węgla, do węgla kamiennego, biomasy, także odpadów. Ten gaz może być z bardzo różnych źródeł i można od niego oddzielać CO2 i zmieniać w paliwa, w mocznik i jednocześnie nie mamy wtedy problemów z emisją
— wskazał.
Według tych obliczeń, które pan poseł był łaskaw mi przedstawić, jest to w tej chwili po prostu tańsze. Mamy 47 starych kotłów. One są już na wykończeniu. Trzeba by się zastanowić, czy nie podjąć w tych miejscach tego rodzaju przedsięwzięć
— dodał.
Powiat niezależny energetycznie
Prezes PiS zwrócił uwagę, że możliwości tych działań są możliwe także w skali mikro.
Powiat niezależny energetycznie – tak to można określić. Często się słyszy wobec takich planów „nie”. To są kwestie lobbystyczne. Tego rodzaju rozwiązania uderzy w różne inne i chociaż z całą pewnością w Polsce mikst energetyczny powinien obejmować te wszystkie sposoby produkcji, które nie dają emisji, to w żadnym wypadku nie możemy ominąć elektrowni atomowych. Wiatraki niech sobie stoją, ale nie warto produkować i stawiać innych. Jeżeli chodzi o panele, to wszystko może w dalszym ciągu może być
— zaznaczył.
My zużywamy dużo mniej energii na głowę mieszkańca niż mieszkańcy zachodniej Europy i warto też wykorzystać tę metodę, która nam rozwiązuje w dużym stopniu problem i górnictwa i problem także ETS-y, bo skoro nie mamy emisji, to mamy z tym spokój i nie wchodzimy w żaden konflikt z Unią Europejską
— podkreślił.
Adrian Siwek
