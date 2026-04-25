„To jest efekt Czarnka. Dla mnie jest to oczywiste” - powiedział poseł PiS Jacek Sasin, komentując w programie „Na linii ognia” na antenie Telewizji wPolsce24 wyniki najnowszego sondażu, w którym PiS zbliża się do KO. „Przecież takie było zadanie również Przemysława Czarnka, żeby przekonywać tych wyborców, którzy deklarują głosowanie na Brauna, że warto zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość” - dodał były wicepremier, zwracając uwagę na inne szczegóły badania.
Ciekawe wyniki najnowszego sondażu
Choć Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera, odnotowała ona zauważalny spadek zainteresowania wyborców, podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość zyskało nowych zwolenników. Z najnowszego sondażu wyborczego wykonanego przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” wynika, że na formację Donalda Tuska chce zagłosować 32,97 proc. ankietowanych, z kolei partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na poparcie 29 proc. respondentów.
To jest efekt Czarnka. Dla mnie jest to oczywiste, bo same wyniki, które zobaczyliśmy, oczywiście jeszcze chciałbym, żeby były lepsze, bo wolałbym, żeby Prawo i Sprawiedliwość było na pierwszym, ale jak popatrzymy na dynamikę, to ta dynamika jest wiele mówiąca
— ocenił w Telewizji wPolsce24 poseł PiS Jacek Sasin.
Platforma Obywatelska co prawda na pierwszym miejscu, ale spadła o 3 proc.. Prawo i Sprawiedliwość wzrosło prawie 2. W związku z czym widać, że się zaczynamy bardzo szybko do siebie zbliżać. Na razie nieznaczny, ale jednak chyba 0,8 proc. - z tego co pamiętam - spadek Brauna
— dodał.
Przecież takie było zadanie również Przemysława Czarnka, żeby przekonywać tych wyborców, którzy deklarują głosowanie na Brauna, że warto zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. Dla mnie to jest oczywiste, że już pierwsze - można powiedzieć - jaskółki się pojawiają, bo oczywiście pamiętajmy, że czas jest bardzo krótki
— wskazywał dalej były wicepremier.
Ten efekt Czarnka, my oczekujemy go w dłuższej perspektywie czasu. Tu nic się nie dzieje z tygodnia na tydzień. Niektórzy by oczekiwali, pamiętam już niektóre głosy takie czy w mediach (…). Najpierw trzeba było zatrzymać odpływ wyborców, który był do naszej prawicowej konkurencji, do tych wszystkich Konfederacji. To się stało. Ten odpływ został zatrzymany
— powiedział.
W tej chwili będzie mozolny wzrost i on będzie mozolny. Tu nie będzie takich skoków. Jeśli ktoś z państwa oczekuje, że nagle 5 proc. czy 10 proc. wzrośnie Prawo i Sprawiedliwości, to oczywiście to są bajki, to będzie mozolny wzrost, on będzie następował
— stwierdził Sasin.
