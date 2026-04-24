„Bez wątpienia ostatnio zaskakuje swoimi nie tylko wypowiedziami, choćby tak wulgarnymi jak ta ostatnio przytoczona, ale też zachowaniami, czy faktami, które wychodzą na jaw odnośnie jego przeszłości” - tak europoseł PiS Michał Dworczyk skomentował w programie „Minęła 20:05” na antenie Telewizji wPolsce24 ostatnie zachowania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. „Może podejmować różnego rodzaju działania niekorzystne z punktu widzenia państwa polskiego, ale jest dzisiaj niezbędny w układance Donalda Tuska do tego, żeby zachować większość i nikt mu nic nie może zrobić” - dodał były szef KPRM.
Czarzasty obraża dziennikarzy wPolsce24
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) wielokrotnie obrażał dziennikarzy Telewizji wPolsce24. Teraz dał popis w czasie spotkania ze studentami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezentując knajacki język. Pytanie z sali o to, dlaczego nie rozmawia z tą stacją, a także o jej reportaż, podziałało na polityka jak płachta na byka. Były członek PZPR zaprezentował knajacki wręcz język! Marszałek wielokrotnie powtarzał frazę: „Nie gadam ze szczujnią”. Pokazano to w materiale wPolsce24.
Ja mam kur… z nimi rozmawiać?
— rzucił Czarzasty.
Ja nikogo nie obrażam (…) Nie mogą, wie pan co? Nic mi nie mogą zrobić
— dodał.
Później w Sejmie, gdy red. Rafał Jarząbek próbował dopytywać marszałka o takie właśnie słowa, Włodzimierz Czarzasty najpier milczał, a potem zamknął drzwi przed nosem dziennikarza… wysyłając w infantylny sposób „buziaka”.
„Trzeba jeszcze te półtora roku wytrzymać”
Czy Włodzimierz Czarzasty zawsze taki był, czy to obecna jego postawa?
Nie wiem. Natomiast bez wątpienia ostatnio zaskakuje swoimi nie tylko wypowiedziami, choćby tak wulgarnymi jak ta ostatnio przytoczona, ale też zachowaniami, czy faktami, które wychodzą na jaw odnośnie jego przeszłości. Myślę tutaj o kontaktach z osobami z Federacji Rosyjskiej, czy niejasnymi powiązaniami firm zarejestrowanych na jego małżonkę
— odparł w Telewizji wPolsce24 europoseł PiS Michał Dworczyk.
Chyba nic więcej nie da się na tym etapie powiedzieć. Trzeba jeszcze te półtora roku wytrzymać
— dodał.
Włodzimierz Czarzasty może robić różne fatalne błędy, nie tylko tak wulgarne, jak tutaj widzieliśmy wypowiedzi, ale może też niszczyć stosunki polsko-amerykańskie swoimi różnymi nieodpowiedzialnymi wypowiedziami. Może podejmować różnego rodzaju działania niekorzystne z punktu widzenia państwa polskiego, ale jest dzisiaj niezbędny w układance Donalda Tuska do tego, żeby zachować większość i nikt mu nic nie może zrobić
— skwitował były szef KPRM w rządzie Mateusza Morawieckiego.
Więcej tematów - w tym Zjednoczonej Prawicy - w całości rozmowy w WIDEO:
kpc
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758774-dworczyk-o-czarzastym-trzeba-jeszcze-te-poltora-roku-wytrzymac
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.