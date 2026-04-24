„To pokazanie środkowego palca w kierunku Ameryki” - powiedział europoseł PiS Jacek Ozdoba, który antenie wPolsce24 pytany był o wywiad Donalda Tuska udzielony brytyjskiemu dziennikowi „Financial Times”, a w którym to premier podważał lojalność Stanów Zjednoczonych wobec NATO.
Czytaj także
Tusk straszy Rosją
Ozdoba, który był gościem programu „Wierzbicki i Biedroń mówią jak jest”, pytany był o wywiad premiera Donalda Tuska udzielony brytyjskiemu dziennikowi „Financial Times”. Szefo polskiego rządu w rozmowie z „FT” podważał lojalność Stanów Zjednoczonych wobec NATO oraz straszył atakiem Rosji. Czemu służyć miały, zdaniem Ozdoby, te wypowiedzi Tuska?
To jest typowy zabieg PR-owy Donalda Tuska, który zmierza do tego, żeby Polacy skoncentrowali się wokół obozu władzy. Zawsze jest tak, że kiedy jest kryzys, to większa jest szansa, że premier będzie miał większe zaufanie
— wyjaśnił Ozdoba.
Europoseł ocenił, że Tusk w obecnej sytuacji ekonomicznej obawia się „elektoratu sentymentu”.
Donald Tusk przy obecnych wskaźnikach mikro i makro ekonomicznych nieprawdopodobnie obawia się elektoru sentymentu, czyli takiego elektoratu, który pamięta, że bezrobocie nie rosło, że były pieniądze na NFZ, że władza i służby bardzo stanowczo reagowały na szpiegów, gwałcicieli, pedofilów i jeszcze wielu innych
— tłumaczył polityk.
Dopytywany z kolei o słowa Tuska, który stwierdził, że atak Rosji to kwestia miesięcy, a nie lat, Ozdoba zastanawiał się, czy obecnie jesteśmy gotowi toczyć wojnę.
Gen. Sikorski napisał książkę, która mówiła o przyszłej wojnie. On przewidywał, co się stanie, że tak naprawdę, to państwo, system toczy wojnę. Czy państwo polskie i system dzisiaj są gotowe na to, żeby toczyć wojnę, kiedy my dzisiaj rozmawiamy o tym, czy mężczyzna może urodzić dziecko?
— zastanawiał się Ozdoba.
Odnosząc się ponownie do wypowiedzi Tusk nt. Stanów Zjednoczonych i NATO, Ozdoba stwierdził, że to „pokazanie środkowego palca w kierunku Ameryki”.
Dzisiaj, gdybyśmy oczekiwali pomocy ze strony Niemiec czy Francji, to nie mamy takich możliwości, dlatego że te kraje są niezdolne do tego, żeby się przeciwstawić, ze względów politycznych, gospodarczych, a przede wszystkim militarnych, Federacji Rosyjskiej. Stany Zjednoczone są dzisiaj jedyną siłą, która jest w stanie spowodować, że ten atak nie nastąpi
— powiedział.
Dzisiaj historia pokazuje, ze musimy stawiać na siebie i na sprawdzony sojusz, czyli na Waszyngton
— dodał.
