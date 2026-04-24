Prezydent RP powierzył kierowanie Biurem Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. rez. Andrzejowi Kowalskiemu w randze Zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, do czasu wyznaczenia Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego - przekazał szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker. Z kolei rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał dziś, kiedy możemy spodziewać się ogłoszenia nazwiska nowego szefa BBN. „Nie będzie to gen. Kowalski” - zaznaczył jednak.
Gen. Kowalskai tymczasowo na czele BBN
Dotychczasowy szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz poinformował wczoraj, że złożył rezygnację ze stanowiska. Argumentował, że decyzję podjął „wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mu prawo dostępu do informacji niejawnych”.
Pełniącym obowiązki szefa BBN został gen. Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca Cenckiewicza. W sieci oficjalnie poinformował o tym minister Paweł Szefernaker, jak również BBN.
Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki zwolnił dr. hab. Sławomira Cenckiewicza ze stanowiska Sekretarza Stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego – Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jednocześnie postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2026 r. Prezydent RP powierzył kierowanie Biurem Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. rez. Andrzejowi Kowalskiemu w randze Zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, do czasu wyznaczenia Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
— czytamy.
Kiedy poznamy nowego szefa BBN?
Naturalne jest więc pytanie, kiedy można spodziewać się wyznaczenia następcy prof. Cenciewicza? W rozmowie w TOK FM rzecznik prezydenta RP dr Rafał Leśkiewicz poinformował, że nowego szefa BBN poznamy za kilka tygodni poznamy.
Nie będzie to gen. Kowalski
— zaznaczył rzecznik prezydenta.
Leśkiewicz wskazał też, że prof. Cenckiewicz nadal będzie stał na czele Rady Bezpieczeństwa i Obronności, która jest gremium konsultacyjno–doradczym prezydenta.
Gen. Andrzej Kowalski - SYLWETKA
Kim jest gen. Andrzej Kowalski, który - tymczasowo - pokieruje Biurem Bezpieczeństwa Narodowego? Garść informacji podało samo BBN.
Generał brygady rez. Andrzej Kowalski, funkcjonariusz służb specjalnych, pedagog, publicysta. Od 7 sierpnia 2025 r. Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W 2023 roku powołany przez Sejm RP na członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022. Wcześniej pełnił funkcję Szefa Służby Wywiadu Wojskowego w latach 2015–2020. W roku 2006 uczestniczył w tworzeniu nowej wojskowej służby kontrwywiadowczej powstałej na miejscu zlikwidowanych Wojskowych Służb Informacyjnych, w 2007 r. pełnił obowiązki Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Od 1994 roku służył w kontrwywiadzie Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ukończył liczne kursy specjalistyczne z zakresu pracy kontrwywiadu, wielokrotnie prowadził szkolenia dla nowych funkcjonariuszy. Inspirował i nadzorował prace nad nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w służbach specjalnych. Zwolennik dobrego wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy, organizował i brał udział w zawodach strzeleckich. Autor różnych opracowań szkoleniowych.
Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, magisterium uzyskał w efekcie zrealizowania programu w trybie indywidualnego toku studiów. Zgodnie z zatwierdzonym przez władze Wydziału Pedagogicznego programem realizował także zajęcia na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Szczególnie zainteresowany rolą dialogu w wychowaniu. Temu zagadnieniu poświęcone były także Studia Podyplomowe, które ukończył w 2006 r. w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Przez kilka lat prowadził zajęcia na Studiach Zaocznych. W 1986 r. ukończył technikum w Zespole Szkół Elektronicznych przy ul. Gen. Zajączka w Warszawie, w klasie o specjalności maszyny matematyczne.
Po studiach był współzałożycielem, działającego na zasadach eksperymentu pedagogicznego, Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Konstancinie–Jeziornie. Wieloletni wychowawca i nauczyciel pracujący z młodzieżą ze środowisk zagrożonych przestępczością. W latach 2011–2015 pedagog w Gimnazjum Przymierza Rodzin w Warszawie. Współorganizator ponad dwudziestu wyjazdów letnich i zimowych dla młodzieży.
Autor kilkudziesięciu artykułów poruszających zagadnienia związane z bezpieczeństwem państwa i działalnością służb specjalnych. Zagadnienia te wielokrotnie omawiał także w mediach społecznościowych. Głównie publikował w tygodniku Gazeta Polska, Gazecie Polskiej Codziennie, Naszym Dzienniku, Gościu Niedzielnym. Napisał cztery książki poświęcone pracy wywiadu i kontrwywiadu: Rosyjski Sztylet (2013), Kontra (2015), Założycielska klęska GRU (2022). Ostatnia z pozycji, nosząca tytuł Zabity za prawdę (2024), dotyczy operacji wywiadu PRL przeciwko ks. Franciszkowi Blachnickiemu, który został otruty w 1987 roku na terenie Republiki Federalnej Niemiec.
Od 1984 roku członek Ruchu Światło–Życie, obecnie w Domowym Kościele. Członek Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Odznaczony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi (2007).
7 sierpnia 2025 r. Prezydent RP Karol Nawrocki powołał gen. bryg. rez. Andrzeja Kowalskiego na stanowisko Zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
