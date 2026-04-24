„Marszałek Włodzimierz Czarzasty traci zimną krew, o ile ją miał. Widocznie bardzo zdenerwował go ostatni reportaż telewizji wPolsce24, gdzie ujawniono skąd pochodził jego majątek, który zaczął rosnąć, kiedy upadała komuna w Polsce” - ocenił poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Zieliński. W nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych polityk odniósł się do reportażu telewizji wPolsce24 nt. majątku Włodzimierza Czarzastego.
Reportaż „Czarzasty - skradzione imperium”
Na antenie Telewizji wPolsce24 wyemitowany został reportaż „Czarzasty - skradzione imperium” poświęcony kontrowersjom związanym z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Ustalenia telewizji są szokujące i rzucają ogromny cień na lidera Lewicy.
Jak wynika z reportażu autorstwa Julii Borkowskiej i Łukasza Wróblewskiego, który wyemitowano na antenie Telewizji wPolsce24 Włodzimierz Czarzasty zarobił miliony dzięki firmie Muza. Z ustaleń telewizji wynika, że „powstała ona na majątku, który wyprowadziła – według niektórych po prostu ukradła – założona przez jego kumpli i partyjnych towarzyszy spółka Transakcja”.
Nasz bohater, czyli marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty jest w jakimś sensie postacią symboliczna, dlatego że on nie tylko był sprawniejszy od innych w przywłaszczaniu pieniędzy, on nie tylko potrafił to robić lepiej i zorganizować wokół siebie środowisko. Tak powstała na pieniądzach PZPR, które miały być przez państwo skonfiskowane. Tak powstała ta sławetna Muza
— powiedział Jan Rokita, członek komisji śledczej ds. afery Rywina.
„Ja mam kur… z nimi rozmawiać?”
O ustalenia dziennikarzy telewizji wPolsce24 Czarzasty pytany był kilkukrotnie. Zawsze jednak zbywał te pytania obrażając dziennikarzy wPolsce24. Ostatnio nt. swojego majątku Czarzasty pytany był w czasie spotkania ze studentami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pytanie z sali o to, dlaczego nie rozmawia z tą stacją, a także o jej reportaż, podziałało na polityka jak płachta na byka.
Były członek PZPR zaprezentował knajacki wręcz język! Marszałek wielokrotnie powtarzał frazę: „Nie gadam ze szczujnią”. Pokazano to w materiale wPolsce24.
Ja mam kur… z nimi rozmawiać?
— rzucił Czarzasty.
Ja nikogo nie obrażam (…) Nie mogą, wie pan co? Nic mi nie mogą zrobić
— dodał.
„Czarzasty hańbi to stanowisko”
Do nerwowej reakcji Czarzastego na reportaż wPolsce24 odniósł się w krótkim materiale wideo poseł PiS Tomasz Zieliński.
Marszałek Włodzimierz Czarzasty traci zimną krew, o ile ją miał. Widocznie bardzo zdenerwował go ostatni reportaż telewizji wPolsce24, gdzie ujawniono skąd pochodził jego majątek, który zaczął rosnąć, kiedy upadała komuna w Polsce. I kiedy pytania o tę telewizję zadawali mu studenci na ostatnim spotkaniu w Poznaniu, bardzo się zdenerwował, używał wulgarnego języka, naprawdę przeklinał najgorszymi przekleństwami i odzywał się bardzo nieładnie w stosunku do dziennikarzy tej telewizji. Nie jest on godny pełnić funkcji marszałka, ponieważ hańbi to stanowisko
— powiedział.
kk/Facebook/Tomasz Zieliński
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758764-posel-pis-o-reakcji-czarzastego-na-reportaz-wpolsce24-wideo
