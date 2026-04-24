Nerwowa reakcja Czarzastego na reportaż wPolsce24. Poseł Zieliński: Traci zimną krew. Nie jest on godny pełnić funkcji marszałka

Tomasz Zieliński, poseł PiS.
Marszałek Włodzimierz Czarzasty traci zimną krew, o ile ją miał. Widocznie bardzo zdenerwował go ostatni reportaż telewizji wPolsce24, gdzie ujawniono skąd pochodził jego majątek, który zaczął rosnąć, kiedy upadała komuna w Polsce” - ocenił poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Zieliński. W nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych polityk odniósł się do reportażu telewizji wPolsce24 nt. majątku Włodzimierza Czarzastego.

Reportaż „Czarzasty - skradzione imperium”

Na antenie Telewizji wPolsce24 wyemitowany został reportaż „Czarzasty - skradzione imperium” poświęcony kontrowersjom związanym z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Ustalenia telewizji są szokujące i rzucają ogromny cień na lidera Lewicy.

Jak wynika z reportażu autorstwa Julii Borkowskiej i Łukasza Wróblewskiego, który wyemitowano na antenie Telewizji wPolsce24 Włodzimierz Czarzasty zarobił miliony dzięki firmie Muza. Z ustaleń telewizji wynika, że „powstała ona na majątku, który wyprowadziła – według niektórych po prostu ukradła – założona przez jego kumpli i partyjnych towarzyszy spółka Transakcja”.

Nasz bohater, czyli marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty jest w jakimś sensie postacią symboliczna, dlatego że on nie tylko był sprawniejszy od innych w przywłaszczaniu pieniędzy, on nie tylko potrafił to robić lepiej i zorganizować wokół siebie środowisko. Tak powstała na pieniądzach PZPR, które miały być przez państwo skonfiskowane. Tak powstała ta sławetna Muza

— powiedział Jan Rokita, członek komisji śledczej ds. afery Rywina.

Ja mam kur… z nimi rozmawiać?”

O ustalenia dziennikarzy telewizji wPolsce24 Czarzasty pytany był kilkukrotnie. Zawsze jednak zbywał te pytania obrażając dziennikarzy wPolsce24. Ostatnio nt. swojego majątku Czarzasty pytany był w czasie spotkania ze studentami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pytanie z sali o to, dlaczego nie rozmawia z tą stacją, a także o jej reportaż, podziałało na polityka jak płachta na byka.

Były członek PZPR zaprezentował knajacki wręcz język! Marszałek wielokrotnie powtarzał frazę: „Nie gadam ze szczujnią”. Pokazano to w materiale wPolsce24.

Ja mam kur… z nimi rozmawiać?

— rzucił Czarzasty.

Ja nikogo nie obrażam (…) Nie mogą, wie pan co? Nic mi nie mogą zrobić

— dodał.

Czarzasty hańbi to stanowisko”

Do nerwowej reakcji Czarzastego na reportaż wPolsce24 odniósł się w krótkim materiale wideo poseł PiS Tomasz Zieliński.

Marszałek Włodzimierz Czarzasty traci zimną krew, o ile ją miał. Widocznie bardzo zdenerwował go ostatni reportaż telewizji wPolsce24, gdzie ujawniono skąd pochodził jego majątek, który zaczął rosnąć, kiedy upadała komuna w Polsce. I kiedy pytania o tę telewizję zadawali mu studenci na ostatnim spotkaniu w Poznaniu, bardzo się zdenerwował, używał wulgarnego języka, naprawdę przeklinał najgorszymi przekleństwami i odzywał się bardzo nieładnie w stosunku do dziennikarzy tej telewizji. Nie jest on godny pełnić funkcji marszałka, ponieważ hańbi to stanowisko

— powiedział.

kk/Facebook/Tomasz Zieliński

