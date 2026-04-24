Wczoraj prof. Sławomir Cenckiewicz zrezygnował z kierowania Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Politycy koalicji Donalda Tuska twierdzą, że ustąpił, bo nie ma dostępu do informacji niejawnych, co jest kłamstwem, przeczącym wyrokom dwóch sądów administracyjnych. Tę narrację próbuje powielać szef MSWiA Marcin Kierwiński. „Jak kadry to tylko z LWP, WSW, SB, WSI” - odpowiedział mu prof. Cenckiewicz.
Za chwilę prezydent Karol Nawrocki ma odtajnić aneks do raportu ws. likwidacji skompromitowanych Wojskowych Służb Informacyjnych. W szeregach postkomunistów i polityków Koalicji Obywatelskiej daje się wyczuć panikę. Jednym z pierwszych posunięć koalicji 13 grudnia było przecież przywrócenie przywilejów emerytalnych ubekom i esbekom, które za rządów PiS ograniczono do poziomu przeciętnych emerytur. Perspektywa upublicznienia aneksu mogła rozdrażnić szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, którego ojciec - wieloletni działacz PZPR - był wysoko postawionym generałem w strukturach wojska PRL. W procesie likwidacji WSI uczestniczył zarówno minister Antoni Macierewicz, jak i prof. Sławomir Cenckiewicz.
Każdy kto wyszedł spod ręki Macierewicza nie daje najmniejszej nawet rękojmi dbałości o bezpieczeństwo Polski. Cenckiewicz jest jednym z wielu przykładów potwierdzających tę uniwersalną regułę
— silił się na złośliwość w mediach społecznościowych minister Marcin Kierwiński.
Na złośliwości Kierwińskiego odpowiedział w mediach społecznościowych prof. Sławomir Cenckiewicz. Przypomniał kierunek działań, jaki od wielu lat nadaje wpierw Platforma Obywatelska, a teraz Koalicja Obywatelska pod kierunkiem Donalda Tuska. Jeszcze nie tak dawno rząd PO-PSL realizował politykę resetu, czyli zbliżenia Rosją, taką, jaką ona jest, a była i jest putinowska.
Jak kadry to tylko z LWP, WSW, SB, WSI a jak czapki to z Aurory w darze od FSB!
— odpowiedział Kierwińskiemu były szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758762-kierwinski-probowal-kasac-cenckiewicza-dostal-mocna-odpowiedz
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.