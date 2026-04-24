„Co robić wobec zapadającej się demografii i coraz większej liczby seniorów, na którą pracuje coraz mniej młodych? Moje wyłącznie prywatne zdanie - jednym z rozwiązań powinno być wyrównanie wieku emerytalnego” - napisała na portalu X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej oraz przewodnicząca Polski 2050. Minister w rządzie Donalda Tuska wrzuciła do debaty publicznej - kolejny już raz - temat „zrównania wieku emerytalnego”, co mogłoby w praktyce oznaczać jego podniesienie.
Rząd Donalda Tuska zarzeka się, że nie podniesie wieku emerytalnego, choć już za poprzednich rządów, w 2011 r., zapowiadał, że tego nie zrobi. Później, kiedy PiS obniżyło wiek emerytalny, ale również już po 13 grudnia 2023 r., ktoś z obecnych ministrów lub autorytetów koalicji rządzącej raz po raz wrzuca do debaty publicznej temat wieku emerytalnego.
Pełczyńska-Nałęcz „sonduje” ws. wieku emerytalnego
Tym razem o sprawie przypomniała sobie przewodnicząca Polski 2050 oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Na EKG w Katowicach luksus rozmowy o sprawach ważnych. Co robić wobec zapadającej się demografii i coraz większej liczby seniorów, na którą pracuje coraz mniej młodych? Moje wyłącznie prywatne zdanie - jednym z rozwiązań powinno być wyrównanie wieku emerytalnego
— napisała na platformie X.
Przez lata temat tabu - wszyscy politycy boją się go jak ognia. Mamy najkrótszą w UE długość życia mężczyzn na emeryturze. Jesteśmy jedynym w Unii krajem z tak dużą różnica wieku emerytalnego dla pań i panów. Zdecydowana większość państw europejskich traktuje tu kobiety i mężczyzn jednakowo. A Wy jak uważacie? Czy wiek emerytalny należy wyrównać?
— zapytała, w kolejnym wpisie publikując sondę na ten temat.
Zrównanie wieku emerytalnego musiałoby oznaczać raczej jego podniesienie niż obniżenie. Czy to luźny, samodzielny pomysł minister, która, jak przynajmniej wynika z doniesień medialnych, ulubienicą Donalda Tuska nie jest, czy może zorganizowane sondowanie opinii publicznej?
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758760-pelczynska-nalecz-postuluje-zrownanie-wieku-emerytalnego
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.