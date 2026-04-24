"Zrównanie" wieku emerytalnego? Pełczyńska-Nałęcz sonduje na portalu X: Moje wyłącznie prywatne zdanie - powinno się to zrobić

Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / autor: Fratria
Co robić wobec zapadającej się demografii i coraz większej liczby seniorów, na którą pracuje coraz mniej młodych? Moje wyłącznie prywatne zdanie - jednym z rozwiązań powinno być wyrównanie wieku emerytalnego” - napisała na portalu X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej oraz przewodnicząca Polski 2050. Minister w rządzie Donalda Tuska wrzuciła do debaty publicznej - kolejny już raz - temat „zrównania wieku emerytalnego”, co mogłoby w praktyce oznaczać jego podniesienie.

Rząd Donalda Tuska zarzeka się, że nie podniesie wieku emerytalnego, choć już za poprzednich rządów, w 2011 r., zapowiadał, że tego nie zrobi. Później, kiedy PiS obniżyło wiek emerytalny, ale również już po 13 grudnia 2023 r., ktoś z obecnych ministrów lub autorytetów koalicji rządzącej raz po raz wrzuca do debaty publicznej temat wieku emerytalnego.

Tym razem o sprawie przypomniała sobie przewodnicząca Polski 2050 oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Na EKG w Katowicach luksus rozmowy o sprawach ważnych. Co robić wobec zapadającej się demografii i coraz większej liczby seniorów, na którą pracuje coraz mniej młodych? Moje wyłącznie prywatne zdanie - jednym z rozwiązań powinno być wyrównanie wieku emerytalnego

— napisała na platformie X.

Przez lata temat tabu - wszyscy politycy boją się go jak ognia. Mamy najkrótszą w UE długość życia mężczyzn na emeryturze. Jesteśmy jedynym w Unii krajem z tak dużą różnica wieku emerytalnego dla pań i panów. Zdecydowana większość państw europejskich traktuje tu kobiety i mężczyzn jednakowo. A Wy jak uważacie? Czy wiek emerytalny należy wyrównać?

— zapytała, w kolejnym wpisie publikując sondę na ten temat.

Zrównanie wieku emerytalnego musiałoby oznaczać raczej jego podniesienie niż obniżenie. Czy to luźny, samodzielny pomysł minister, która, jak przynajmniej wynika z doniesień medialnych, ulubienicą Donalda Tuska nie jest, czy może zorganizowane sondowanie opinii publicznej?

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

